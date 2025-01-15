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Ассія Ахат з'явилася в мережі та засвітила шикарне тіло

Олена Кюпелі
15 січня 2025, 09:29
145
Скрипалька здивувала новими фото і потішила своїх фоловерів в інстаграмі.
Ассія Ахат
Ассія Ахат опублікувала свіжі фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/ahhattassia

Ви дізнаєтеся:

  • Який вигляд має Асія Ахат
  • Як вона підписала свіжі фото

Українська відома скрипалька і співачка Асія Ахат, яка живе в США, поділилася новими фото, які здивували її шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала низку фотографій, де позує в дуже короткому топі, який демонструє її підтягнуту фігуру і засмаглий плоский живіт.

відео дня

"Особливі моменти щодня", - написала вона.

Ассія Ахат та її нові фото
Ассія Ахат та її нові фото / Фото Instagram/ahhattassia
Ассія Ахат та її нові фото
Ассія Ахат та її нові фото / Фото Instagram/ahhattassia

Чи варто говорити, що образ музичної діви оцінили і її шанувальники в соціальних мережах. Вони написали їй безліч захоплених коментарів.

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Нагадаємо, раніше Ахат показала серію свіжих знімків, які моментально привернули увагу шанувальників. У кадрі скрипалька позує в чорному піджаку оверсайз, який вона кокетливо відчинила. Під верхнім одягом виявився обтислий кетсьют. Він додав образу Асії графічності, і підкреслив її бюст, плоский живіт, тонку талію і м'який вигин стегон.

Зазначимо, раніше українська скрипалька і співачка Ассія Ахат заінтригувала фанатів новиною про поповнення в родині. На своїй сторінці в Instagram Ахат показала чарівного малюка. Ним виявилося цуценя породи мальтипу. "У нашій родині поповнення! Кажуть, цуценя - це як дитина. Що ж, можу підтвердити, що це правда! Попрощайтеся з безперервними марафонами Netflix і привітайте цілодобовий моніторинг цуценят", - ділиться своїм щастям скрипалька.

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Хто така Ассія Ахат

Ассія Ахат - українська співачка, скрипалька, музикантка. Заслужений артист України. Дискографія Асії Ахат складається із сольних концертних виступів у багатьох країнах світу, восьми альбомів і близько тридцяти окремих відео. Сингл Ассії Ахат "If Only Tonight" став її першим хітом, який приніс їй всесвітню популярність.

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Ассія Ахат з'явилася в мережі та засвітила шикарне тіло

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