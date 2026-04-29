Стало відомо, хто оголошуватиме бали від України на "Євробаченні-2026"

Данило Лещинський оголосить бали національного журі від України у прямому ефірі гранд-фіналу 16 травня.

Євробачення-2026 вже незабаром

Представником України на 70-му пісенному конкурсі"Євробачення 2026" у Відні буде соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський.

Саме Данило Лещинський оголосить бали національного журі від України в прямому ефірі гранд-фіналу 16 травня на платформах Суспільного. Про це артист сам розповів на своїй сторінці в Instagram.

Хто оголосить результати Євробачення

"З дитинства я дивився цей конкурс. І якщо я хоч якось міг уявити себе на сцені "Євробачення", то точно не міг передбачити можливість бути спікером, який оголосить бали від моєї країни. Це привілей", — поділився він.

Виконавець додав, що для нього "Євробачення" — це "найяскравіша подія, яка об’єднує нації та покоління". "Приємно знати, що я разом із гуртом Ziferblat був частиною цієї історії. Нинішнім учасникам хочу побажати: пам’ятайте, що це лише проміжний етап у вашому житті. Насолоджуйтесь моментом", — каже він.

Зазначимо, гурт Ziferblat представляв Україну на "Євробаченні" минулого року з піснею Bird of Pray — і посів 9 місце.

Зазначимо, як повідомляв Главред, одна з учасниць проекту "Холостяк" 13 сезону Ксенія Щербач, яка називає себе інтерв'юером нового покоління, поскаржилася на телеведучого Славу Дьоміна.

Раніше популярна українська актриса Олена Кравець, яка одружена з продюсером на ім'я Сергій і виховує трьох дітей — Марію (2003), Івана та Катерину, показала свіже фото своїх двійнят.

Вас також може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

