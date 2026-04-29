Сміялися всі в залі: король Чарльз III зірвав овації, потроливши Трампа

Королю аплодували всі, поки американський президент "видавлював" посмішку.

Британський монарх іронічно відповів американському президенту

Британський король "підколов" президента США

Чарльз III нагадав Трампу, завдяки кому американці говорять англійською мовою

Король Великої Британії Чарльз III під час вечері у Білому домі "потролив" президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє BBC. Британський монарх іронічно відповів на поширену тезу американського лідера щодо ролі США у світовій історії.

Чарльз III нагадав Трампу його нещодавні слова про те, що європейські країни могли б зараз говорити німецькою, якби не США. У відповідь король нагадав президенту, завдяки кому в США не говорять французькою.

"Пане президент, нещодавно ви сказали, що якби не США, європейські країни говорили б німецькою мовою. Дозволю собі зауважити, що якби не ми, ви б розмовляли французькою", - зауважив монарх.

Після цих слів Чарльза III в залі пролунав гучний сміх та аплодисменти. Водночас сам Дональд Трамп, який сидів поруч з британським королем, лише "видавив" посмішку з зімкненими губами.

Нагадаємо, Главред писав, що Дональд Трамп обговорив з британським королем Чарльзом ІІІ ситуацію щодо війни в Україні та плани російського диктатора та воєнного злочинця Путіна.

Раніше повідомлялося, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс планує залишити свою посаду. Це рішення пов’язане з розбіжностями з президентом США Дональдом Трампом та зниженням рівня підтримки України з боку американської адміністрації.

Напередодні стало відомо, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення новою ініціативою Ірану щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни.

Про персону: король Чарльз ІІІ Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

