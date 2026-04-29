Сміялися всі в залі: король Чарльз III зірвав овації, потроливши Трампа

Король Великої Британії Чарльз III під час вечері у Білому домі "потролив" президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє BBC. Британський монарх іронічно відповів на поширену тезу американського лідера щодо ролі США у світовій історії.
Чарльз III нагадав Трампу його нещодавні слова про те, що європейські країни могли б зараз говорити німецькою, якби не США. У відповідь король нагадав президенту, завдяки кому в США не говорять французькою.
"Пане президент, нещодавно ви сказали, що якби не США, європейські країни говорили б німецькою мовою. Дозволю собі зауважити, що якби не ми, ви б розмовляли французькою", - зауважив монарх.
Після цих слів Чарльза III в залі пролунав гучний сміх та аплодисменти. Водночас сам Дональд Трамп, який сидів поруч з британським королем, лише "видавив" посмішку з зімкненими губами.
Повне відео іронічної заяви Чарльза III можна побачити у нашому телеграм-каналі за посиланням.
Про персону: король Чарльз ІІІ
Чарльз III - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він очікував його найдовше в історії Великобританії: він був найдовшим принцом Уельським, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
