Королева Єлизавета боялася говорити наодинці з Гаррі: у чому причина

Принц Гаррі потрапив у немилість королівського двору після публікації своєї книги "Запасний".

Єлизавета II не хотіла говорити з принцом наодинці

Після відходу принца Гаррі з королівської сім'ї у 2020 році королева Єлизавета II відмовлялася відповідати на його телефонні дзвінки без присутності іншої людини у кімнаті.

Як повідомляє Page Six , про це стверджує письменник Хьюго Вікерс у своїй новій книзі.

Після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл дали сенсаційне інтерв'ю Опре Вінфрі і почали роботу над його відвертими мемуарами "Запасний", Вікерс, давній друг королівської родини, розповів: "Кожного разу, коли принц Гаррі дзвонив своїй бабусі, вона просила свою фрейліну залишитися з нею.

"Страдання, які Сассекси завдали королеві в останні роки її життя, неможливо переоцінити", — додає він про Гаррі та Меган у своїй новій книзі "Королева Єлизавета II: Особиста історія".

41-річний Гаррі перевіз свою сім'ю до Каліфорнії в 2020 році після того, як його план бути "наполовину залученим, наполовину відстороненим" від справ як працюючий член королівської родини був зірваний його бабусею. Потім він заробив мільйони, продаючи розповіді про своє життя як молодший син короля Чарльза і принцеса Діана.

Коли в березні 2021 року під час інтерв'ю з Уїнфрі Маркл звинуватила неназваних членів королівської родини — пізніше з'ясувалося, що це були король Чарльз і Кейт Міддлтон — у расизмі, королева, як відомо, опублікувала заяву, в якій говорилося: "Деякі спогади можуть відрізнятися".

Після того, як Гаррі влаштувався у багатомільйонному будинку, який він купив у Монтесіто, королева залишалася "односкладною" під час їхніх розмов.

"Було багато односкладових відповідей: „так" та „ні"", — сказав добре обізнаний джерело у палаці.

Про персону: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, та переїхали до США, повідомляє Вікіпедія . 10 квітня 2025 року приїхав з неоголошеним візитом до Львова та відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових та зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

