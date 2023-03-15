"Там не бомблять": футболіст збірної Росії приголомшив заявою про Україну

Канчельскіс заявив, що буде вмовляти матір покинути Україну, а також підкреслив, що "у неї все нормально".

Російський футболіст / pixabay, скріншот

Колишній футболіст збірної Росії Андрій Канчельскіс зізнався, що його мама відмовляється їхати з Кропивницького до Москви.

Екс-футболіст київського Динамо, донецького Шахтаря і Манчестер Юнайтед цинічно зазначив, що його рідне місто не піддається ракетним ударам, хоча в липні минулого року в місті через атаку окупантів загинули п'ятеро людей.

В інтерв'ю росЗМІ Канчельскіс заявив, що буде вмовляти матір покинути Україну, а також підкреслив, що "у неї все нормально".

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"Сьогодні ми телефонували. У неї все нормально. Кіровоград (так він називає Кропивницький. - ред.) знаходиться в середній частині України - там не бомблять. Неприємні ці сирени постійно. Жива-здорова. Ми з сестрою хотіли, щоб вона поїхала в Ізраїль, але вона вже у віці і сказала, що нікуди не поїде. У Москву вона теж не поїде. Раніше вона приїжджала в гості. Ну що, ми вмовляти будемо. Звичайно, намагаємося донести, але не хоче", – сказав Канчельскіс.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав повістку в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат. Спортсмен в паніці запитав, що їм робити.

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