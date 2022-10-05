Що робити: знаменитий російський чемпіон в паніці від повістки до військкомату

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Російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав порядок денний в армію по мобілізації.

31-річний Антонов виступає в двомісному екіпажі з Олександром Денисьєвим. У 2020 році вони виграли Чемпіонат світу і Чемпіонат Європи.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат.

Ось тільки Антонова дуже здивувала повістка і той пішов з'ясовувати, чому її відправили.

"У неділю він отримав повістку про мобілізацію і вчора сходив у військкомат для прояснення ситуації", - цитує Петракова Р-Спорт.

Федерація санного спорту Росії намагається оформити бронь для атлета.

"У нас є шанс на позитивне завершення ситуації і повернення двійки Олександр Денисьєв/Владислав Антонов в збірну Росії для продовження підготовки до сезону", – сказав Петраков.

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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