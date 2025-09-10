Хто реально може змінити гру: Хацкевич виділив фаворитів на пост тренера збірної

Екс-коуч Динамо спрогнував, хто з українських тренерів здатен досягти результату на короткому проміжку

Хацкевич називав кандидатів на тренера збірної України / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

Хацкевич назвав кандидатів на посаду тренера збірної України

Вернидуб і Максимов виділені як головні претенденти

Наступний матч збірної України – проти Ісландії 10 жовтня

Колишній тренер київського "Динамо", а нині віце-президент житомирського "Полісся" Олександр Хацкевич назвав кандидатів на посаду головного тренера збірної України після відставки Реброва.

"На мою думку, Юрій Миколайович Вернидуб. Його енергія та харизма потрібні цій збірній. Взагалі національна команда – це такий антураж, де потрібно демонструвати більше емоцій – все-таки футболісти захищають честь своєї країни. Тут тренер має демонструвати не стільки тактичну гнучкість, скільки бути хорошим мотиватором, вміти побудувати класну атмосферу в колективі. З українських тренерів на цю роль можу відзначити саме Вернидуба", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Українському футболу. відео дня

Також він виділив Юру Максимова: "В його командах завжди дуже хороша атмосфера та дисципліна. На короткому проміжку часу він дає результат".

Результати вересневих матчів збірної

Нагадаємо, що у двох вересневих матчах відбору на ЧС-2026 збірна України здобула лише одне очко: поразку від Франції (0:2) та нічию з Азербайджаном (1:1). Наступний матч на шляху до Мундіалю "синьо-жовті" проведуть проти Ісландії 10 жовтня.

Експертна оцінка Юрія Вірта

Колишній гравець національної збірної України Юрій Вірт в коментарі "Sport.ua" поділився своїм баченням невдалих стартових матчів відбору на ЧС-2026 для "синьо-жовтих". За його словами, рівна гра проти Азербайджану (1:1) та поразка від Франції не можуть повністю перекладатися на тренера Сергія Реброва.

"Я також залишився незадоволений грою команди в перших поєдинках, – зазначив Вірт. – Проте не можна весь негатив концентрувати лише на керманичі. Насамперед відповідальність за результат лежить на футболістах".

Вірт підкреслює, що для покращення результату необхідно, щоб гравці самі демонстрували більшу дисципліну та реалізацію шансів на полі.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

