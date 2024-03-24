Дружині-фігуристці Пєскова 'натикали' в Мережі за теракт у 'Крокусі'

Чемпіонка Олімпіади в Турині-2006 у танцях на льоду Тетяна Навка у себе в Instagram розмістила пост, присвячений теракту в "Крокус Сіті Холі" .

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Тетяні Навці "прилетіло" в Мережі за скорботний пост щодо теракту в "Крокусі" / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Колишня олімпійська чемпіонка з фігурного катання, а нині - дружина прессекретаря диктатора РФ Володимира Путіна Тетяна Навка опублікувала в себе в Instagram скорботний пост, присвячений теракту в підмосковному залі "Крокус Сіті Холл".

48-річна уродженка України (Навка народилася в Дніпропетровську, нині Дніпро - Главред) виклала картинку із зображенням торговельного центру в Підмосков'ї, де сталися масові вбивства, написавши, що це "страшна трагедія, в яку складно повірити".""

У відповідь їй у коментарях почали закидати за те, що вона ні словом, ні півсловом не обмовилася про воєнні злочини російських окупаційних військ в Україні та про багатотисячні жертви, до яких вони призвели.

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"Приблизно таку кількість жертв Україні приносить кожне російське бомбардування, які трапляються по кілька разів на тиждень", "А через дії в Україні не сумуєте? Тут нічого страшного взагалі не сталося?", "А що сталося? Щось страшне? Так подивіться скільки могил в Україні", "Навка, а по Україні не сумуєш? Кожен божий день сотні загиблих від усякого виду ракет, розбито пів країни!", "Країна в крові... Ви там осліпли? Сподіваюся прозрієте, але пізно буде", - обурилися користувачі Мережі.

Хто така Тетяна Навка? Тетяна Навка - радянська і російська фігуристка, олімпійська чемпіонка (2006) у танцях на льоду в парі зРоманом Костомаровим, дворазова чемпіонка світу (2004, 2005), триразова чемпіонка Європи (2004-2006), з 2014 року є дружиною прессекретаря Президента Російської Федерації Дмитра Пєскова. У березні 2022 року США і Японія ввели санкції проти Навки у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. З червня 2022 року - під персональними санкціями Євросоюзу, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та низки інших країн, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше інший відомий артист-путініст Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "у нас цього добра повно". На що актор, який звихнувся, прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь у Донецьку, де перебували, зокрема, й поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав - мовляв, його пісні допомагають у лікуванні краще за лікарські препарати.

І потім до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом із колегою по гурту "Звери" Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

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