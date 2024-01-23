Пєсков, ображаючи Зеленського, принизив Путіна

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков ненавмисно принизив свого шефа Володимира Путіна, намагаючись образити українського президента Володимира Зеленського.
Неприємний для кремлівського посіпаки випадок стався під час спілкування з "кабінетним" пропагандистом Зарубіним. Той поцікавився у Пєскова думкою щодо виданого ОП указу Зеленського про "історичні українські землі" у складі сучасної Росії.
"Чи можна до заявою Києва про територіальні претензії до Росії ставитися як до чергової дурниці?" - запитав путініст.
Пєсков ображає Путіна - дивіться відео:
На що Пєсков відповів: "Це не дурість". Далі прес-секретаря Путіна традиційно понесло: він приписав Зеленському "спробу закамуфлювати проблеми, які накопичуються у "київського режиму".
При цьому, що цікаво, Пєсков сказав, що Зеленський нібито хоче бути схожим на Путіна, йдучи на "абсурдні ідеологічні кроки". Таким чином, ненавмисно пов'язавши "абсурдні" рішення з персоною самого Путіна.
" Він хоче бути схожим на самого Путіна... йому доводиться чимось камуфлювати, роблячи ось такі абсурдні ідеологічні кроки, намагаючись декларувати якісь домагання на наші території",-висловився посіпак Путіна.
Указ Зеленського, що викликав "судоми" у росіян
22 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ "про історично населені українцями території Російської Федерації".
У своєму указі президент поставив завдання уряду розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації. Цей план має бути розроблений за участю міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, науковців та громадськості, а потім внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.
У ньому також потрібно розглянути питання збору і вивчення фактів і свідчень про злочини проти українців, які проживають на історично населених українцями територіях Росії, таких як Кубань, Стародубщина, Північна і Східна Слобожанщина в межах сучасних кордонів Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.
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