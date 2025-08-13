Рус
Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

Руслан Іваненко
13 серпня 2025, 22:09
Українські спортсмени демонструють результативні прийоми та завершують поєдинки перемогою.
Збірна України перемагає російських суперників і тричі піднімає гімн на п’єдесталі / Колаж: Главред, фото: instagram/andrei_ku4erenko

Коротко:

  • Україна виграла три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025
  • Збірна України перемогла російських спортсменів у фіналах турніру з бойового самбо
  • На п’єдесталі російські самбісти тричі слухали український гімн під час нагородження

Збірна України здобула три золоті медалі у турнірі з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025. Усі фінальні бої українці виграли у російських спортсменів, які виступали в нейтральному статусі, пише "Суспільне Спорт".

На п’єдесталі російські самбісти були змушені тричі слухати український гімн під час нагородження.

Подяки спортсменів та роль команди

Після перемоги 27-річний уродженець Херсона подякував усій команді за підтримку:

"Особливі слова вдячності хочу висловити Сергію Руднєву, який за останні два місяці прищепив мені любов до бойового самбо".

Спортсмен також відзначив роль українських захисників та Бога:

"Дякую нашим захисникам за можливість представляти країну на міжнародній арені. Господь дає сили та оточує підтримуючими людьми".

Результати фінальних поєдинків

  • Категорія до 79 кг: Владислав Руднєв переміг Ованеса Абгаряна з рахунком 3:0 після серії результативних атак.
  • Категорія до 88 кг: Петро Давиденко зустрівся з Абусуп’яном Аліхановим. Суперник набрав одне очко, але завершальний кидок і надійне захоплення дозволили українцю перемогти 4:1.

Загальна медальна скарбничка та домінування України

Завдяки цим трьом золотим медалям Україна довела своє домінування над російськими спортсменами і підтвердила успішність виступу на Всесвітніх іграх-2025. Загальна медальна скарбничка України тепер налічує 26 нагород, з яких 11 — золоті.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

