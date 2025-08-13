Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

Українські спортсмени демонструють результативні прийоми та завершують поєдинки перемогою.

https://glavred.net/sport/medali-i-gimn-ukrainy-kto-i-kak-zastavil-neytralnyh-slushat-ego-na-pedestale-10689605.html Посилання скопійоване

Збірна України перемагає російських суперників і тричі піднімає гімн на п’єдесталі / Колаж: Главред, фото: instagram/andrei_ku4erenko

Коротко:

Україна виграла три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025

Збірна України перемогла російських спортсменів у фіналах турніру з бойового самбо

На п’єдесталі російські самбісти тричі слухали український гімн під час нагородження

Збірна України здобула три золоті медалі у турнірі з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025. Усі фінальні бої українці виграли у російських спортсменів, які виступали в нейтральному статусі, пише "Суспільне Спорт".

На п’єдесталі російські самбісти були змушені тричі слухати український гімн під час нагородження.

відео дня

Подяки спортсменів та роль команди

Після перемоги 27-річний уродженець Херсона подякував усій команді за підтримку:

"Особливі слова вдячності хочу висловити Сергію Руднєву, який за останні два місяці прищепив мені любов до бойового самбо".

Спортсмен також відзначив роль українських захисників та Бога:

"Дякую нашим захисникам за можливість представляти країну на міжнародній арені. Господь дає сили та оточує підтримуючими людьми".

Результати фінальних поєдинків

Категорія до 79 кг : Владислав Руднєв переміг Ованеса Абгаряна з рахунком 3:0 після серії результативних атак.

Владислав Руднєв переміг Ованеса Абгаряна з рахунком 3:0 після серії результативних атак. Категорія до 88 кг: Петро Давиденко зустрівся з Абусуп’яном Аліхановим. Суперник набрав одне очко, але завершальний кидок і надійне захоплення дозволили українцю перемогти 4:1.

Загальна медальна скарбничка та домінування України

Завдяки цим трьом золотим медалям Україна довела своє домінування над російськими спортсменами і підтвердила успішність виступу на Всесвітніх іграх-2025. Загальна медальна скарбничка України тепер налічує 26 нагород, з яких 11 — золоті.

Фото: Скріншот

Дивіться відео фрагмента поєдинка

Інші українського спорту

Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" впевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.

Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Про це повідомляється в офіційному каналі клубу в мережі X.

У неділю, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому "Шахтар" зіграв унічию з "Карпатами". Зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред