Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

Коротко:
- Україна виграла три золоті медалі у бойовому самбо на Всесвітніх іграх-2025
- Збірна України перемогла російських спортсменів у фіналах турніру з бойового самбо
- На п’єдесталі російські самбісти тричі слухали український гімн під час нагородження
Збірна України здобула три золоті медалі у турнірі з бойового самбо на Всесвітніх іграх-2025. Усі фінальні бої українці виграли у російських спортсменів, які виступали в нейтральному статусі, пише "Суспільне Спорт".
На п’єдесталі російські самбісти були змушені тричі слухати український гімн під час нагородження.
Подяки спортсменів та роль команди
Після перемоги 27-річний уродженець Херсона подякував усій команді за підтримку:
"Особливі слова вдячності хочу висловити Сергію Руднєву, який за останні два місяці прищепив мені любов до бойового самбо".
Спортсмен також відзначив роль українських захисників та Бога:
"Дякую нашим захисникам за можливість представляти країну на міжнародній арені. Господь дає сили та оточує підтримуючими людьми".
Результати фінальних поєдинків
- Категорія до 79 кг: Владислав Руднєв переміг Ованеса Абгаряна з рахунком 3:0 після серії результативних атак.
- Категорія до 88 кг: Петро Давиденко зустрівся з Абусуп’яном Аліхановим. Суперник набрав одне очко, але завершальний кидок і надійне захоплення дозволили українцю перемогти 4:1.
Загальна медальна скарбничка та домінування України
Завдяки цим трьом золотим медалям Україна довела своє домінування над російськими спортсменами і підтвердила успішність виступу на Всесвітніх іграх-2025. Загальна медальна скарбничка України тепер налічує 26 нагород, з яких 11 — золоті.
Дивіться відео фрагмента поєдинка
Інші українського спорту
Як повідомляв Главред, Донецький "Шахтар" впевнено розпочав єврокубковий сезон, розгромивши фінський "Ільвес" у першому матчі кваліфікації Ліги Європи - 6:0.
Французький футбольний клуб "Парі Сен-Жермен" офіційно оголосив про підписання українського захисника Іллі Забарного. Про це повідомляється в офіційному каналі клубу в мережі X.
У неділю, 10 серпня, відбувся матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому "Шахтар" зіграв унічию з "Карпатами". Зустріч завершилася з рахунком 3:3.
Читайте також:
- "Шахтар" втратив очки, але знайшов винного: який спірний епізод викликав скандал
- Український футболіст Забарний став гравцем ПСЖ: не обійшлося без скандалу з РФ
- Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред