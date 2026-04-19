"Займайте 5-6 місце": у Поліссі жорстко відповіли на скарги клубів про логістику

Руслан Іваненко
19 квітня 2026, 18:56
Кравченко закликав не виправдовувати невдачі складною логістикою в чемпіонаті.
Асистент Полісся наголосив що всі команди УПЛ однаково проходять складні виїзди

Коротко:

  • "Полісся" готується до гри з "Шахтарем"
  • Кравченко про складну логістику в УПЛ
  • Клуб іде третім у чемпіонаті

Асистент головного тренера "Полісся" Сергій Кравченко напередодні матчу 24-го туру УПЛ проти "Шахтаря" прокоментував складнощі логістики українських клубів, які виступають у єврокубках, наголосивши, що це не повинно ставати виправданням.

За його словами, труднощі в дорозі стосуються не лише команд, які грають у Європі.

"Складно всім, навіть тим, хто не грає, бо вони теж їдуть в автобусі. Але це наші реалії, і ми домовилися з хлопцями ще на початку сезону – ми не скаржимося. Всі хочуть у єврокубки, а коли виходять – починають жалітися на логістику. Якщо це так складно, то треба займати 5-6 місце і не виходити", – заявив він в інтерв’ю прес-службі "Полісся".

Єврокубки як мета

Він також підкреслив, що участь у єврокубках є мрією для кожного футболіста та ознакою високого рівня.

"Всі команди хочуть туди потрапити, всі гравці 100%… я був гравцем, всі хочуть грати в єврокубках – це еліта. Ліга чемпіонів – це найвищий рівень, навіть вищий за чемпіонати світу чи Європи. Потім Ліга європи, Ліга конференцій – дуже високий рівень, кожен гравець мріє про ці матчі", – сказав Кравченко.

ФК Полісся
ФК Полісся / Інфографіка: Главред

Положення "Полісся" в УПЛ

Нагадаємо, наразі "Полісся" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 46 очками після 23 турів. Відставання від лідерів – "Шахтаря" та ЛНЗ – становить п’ять очок.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26, за підсумком двоматчевого протистояння здолавши нідерландський АЗ Алкмар, пише "Суспільне спорт".

Крім того, Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Шахтар" отримав штраф понад 5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо реклами азартних ігор. Про це повідомило Державне агентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.

Читайте також:

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією

ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця.

Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24.

Досягнення

  • Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
  • Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).
  • УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
  • Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

Ризик подорожчання товарів на 30%: Гальчинський - про наслідки дефіциту авіапалива у ЄС

Зустріч Зеленського з Путіним: Сибіга назвав ймовірне місце та розкрив подробиці

"Дуже ганебний випадок": голова патрульної поліції України подав у відставку

Передвісник швидкої смерті: вчені вразили – що бачать люди на смертному одрі

Гороскоп Таро на травень 2026: Ракам — успіх, Левам — переїзд, Дівам — відпочинок

Гороскоп на завтра, 20 квітня: Тельцям - зміни, Левам - труднощі

"Класичної перемоги не буде": у НАТО зробили неоднозначну заяву про фінал війни

Ситуація погіршилася у двох прифронтових містах: тривожна заява ЗСУ

20 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

Мурахи зникнуть назавжди: простий кухонний трюк із звичайною спецієюВідео

Виснаження ґрунту та спільні шкідники: основні вороги кабачків на ділянці

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
4 знаки зодіаку, які розквітають на пенсії: живуть краще за всіх

Постріли на вулицях Чернігова: поліція затримала чоловіка, що відомоФото

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 квітня: Ракам — сюрприз, Рибам — враження

"Режим свекрухи увімкнувся": Аліна Гросу показала сина та чоловіка, якого приховує

На фронті загинув відомий режисер: його вважали зниклим безвісти

Росіяни наближаються до позицій ЗСУ: названо "гарячий" напрямок фронту

Жах Чорнобиля: через 40 років після катастрофи страждають тварини

ЗСУ продовжують змагання з окупантами за трьома ключовими напрямками – Сирський

Замість шампуню - чорний хліб: дивні методи догляду за волоссям із СРСР

На Дніпро суне дощовий циклон із різким похолоданням - прогноз на тиждень

6 речей видають неохайну людину: як виправити помилки і виглядати стильноВідео

Росія готує другий фронт проти України: несподіваний прогноз щодо нового удару

Чотирьом знакам зодіаку посміхнеться удача - Всесвіт підготував для них подарунок

Ставка на прорив: на одному з напрямків ворог посилив тиск, що кажуть у ЗСУ

Швидка "смерть" акумулятора: основні помилки, які нищать батарею смартфона

Відставки, перевірки та зброя для цивільних: що зміниться після стрілянини у Києві

Циклон із Румунії несе шторм на Львівщину: коли очікується сильна негода

"Боролися до останнього подиху": Подкопаєва вперше вийшла на звʼязок після втрати

Наречену облили чорною фарбою: що ховається за весільним скандалом

Можна накликати злидні та сварки: коли категорично не можна ходити в гості

Українські СБС в унікальний спосіб знищили "Шахед" посеред моря

Всього два підживлення і смородина як відбірна: садівник розкрив рецептВідео

Собака побачила господаря на екрані: реакція тварини вразила всіхВідео

"Почули крики й забігли": сімʼя зірки "Ліги сміху" дивом врятувалась від теракту в Києві

Як сказати українською "начал за здравие, закончил за упокой" - правильний варіантВідео

Злодії викрали єгипетський артефакт, не знаючи про прокляття: чим це закінчилося

Китайський гороскоп на завтра, 20 квітня: Коням — одержимість, Півням — успіх

Кінець залежності: Україна запускає план "Б" без підтримки США - The Atlantic

Скільки коштуватиме долар і євро в Україні до 26 квітня - прогноз банкіра

Прилетіли "Нептуни": Сили оборони атакували важливий завод у РФФото

Щаслива жінка була налякана після ДНК-тесту: розкол у родиніВідео

Раніше важила 135 кг: схудла солістка гурту KAZKA показала розкішну фігуру

Зеленський назвав суму, яку РФ викачує з нафти на нові удари по Україні

"Це боляче": Катя Кузнєцова зробила зізнання про розрив з чоловіком-росіянином

Дрони полетіли з 8 напрямків: Повітряні сили розкрили деталі атаки

Чернігів масовано атакували БПЛА - загинув 16-річний юнак, є пораненіФото

Блокада Ірану, яка не відбулася: Ейдман розповів, чого насправді хотів ТрампПогляд

Ракети вдарили по Таганрогу: спалахнула пожежа, в небі - стовп чорного диму

Чотири знаки зодіаку збережуть гроші і притягнуть удачу: хто серед щасливчиків

"Мій дорослий красень": Боржемська показала свого дорослого сина

