"Займайте 5-6 місце": у Поліссі жорстко відповіли на скарги клубів про логістику

Кравченко закликав не виправдовувати невдачі складною логістикою в чемпіонаті.

https://glavred.net/sport/zanimayte-5-6-mesto-v-polese-rezko-otvetili-na-zhaloby-klubov-po-povodu-logistiki-10757948.html Посилання скопійоване

Асистент Полісся наголосив що всі команди УПЛ однаково проходять складні виїзди

Коротко:

"Полісся" готується до гри з "Шахтарем"

Кравченко про складну логістику в УПЛ

Клуб іде третім у чемпіонаті

Асистент головного тренера "Полісся" Сергій Кравченко напередодні матчу 24-го туру УПЛ проти "Шахтаря" прокоментував складнощі логістики українських клубів, які виступають у єврокубках, наголосивши, що це не повинно ставати виправданням.

За його словами, труднощі в дорозі стосуються не лише команд, які грають у Європі.

відео дня

"Складно всім, навіть тим, хто не грає, бо вони теж їдуть в автобусі. Але це наші реалії, і ми домовилися з хлопцями ще на початку сезону – ми не скаржимося. Всі хочуть у єврокубки, а коли виходять – починають жалітися на логістику. Якщо це так складно, то треба займати 5-6 місце і не виходити", – заявив він в інтерв’ю прес-службі "Полісся".

Єврокубки як мета

Він також підкреслив, що участь у єврокубках є мрією для кожного футболіста та ознакою високого рівня.

"Всі команди хочуть туди потрапити, всі гравці 100%… я був гравцем, всі хочуть грати в єврокубках – це еліта. Ліга чемпіонів – це найвищий рівень, навіть вищий за чемпіонати світу чи Європи. Потім Ліга європи, Ліга конференцій – дуже високий рівень, кожен гравець мріє про ці матчі", – сказав Кравченко.

ФК Полісся / Інфографіка: Главред

Положення "Полісся" в УПЛ

Нагадаємо, наразі "Полісся" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 46 очками після 23 турів. Відставання від лідерів – "Шахтаря" та ЛНЗ – становить п’ять очок.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26, за підсумком двоматчевого протистояння здолавши нідерландський АЗ Алкмар, пише "Суспільне спорт".

Крім того, Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

Нагадаємо, що футбольний клуб "Шахтар" отримав штраф понад 5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо реклами азартних ігор. Про це повідомило Державне агентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.

Читайте також:

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця. Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24. Досягнення Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред