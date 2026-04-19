"Займайте 5-6 місце": у Поліссі жорстко відповіли на скарги клубів про логістику

Коротко:
- "Полісся" готується до гри з "Шахтарем"
- Кравченко про складну логістику в УПЛ
- Клуб іде третім у чемпіонаті
Асистент головного тренера "Полісся" Сергій Кравченко напередодні матчу 24-го туру УПЛ проти "Шахтаря" прокоментував складнощі логістики українських клубів, які виступають у єврокубках, наголосивши, що це не повинно ставати виправданням.
За його словами, труднощі в дорозі стосуються не лише команд, які грають у Європі.
"Складно всім, навіть тим, хто не грає, бо вони теж їдуть в автобусі. Але це наші реалії, і ми домовилися з хлопцями ще на початку сезону – ми не скаржимося. Всі хочуть у єврокубки, а коли виходять – починають жалітися на логістику. Якщо це так складно, то треба займати 5-6 місце і не виходити", – заявив він в інтерв’ю прес-службі "Полісся".
Єврокубки як мета
Він також підкреслив, що участь у єврокубках є мрією для кожного футболіста та ознакою високого рівня.
"Всі команди хочуть туди потрапити, всі гравці 100%… я був гравцем, всі хочуть грати в єврокубках – це еліта. Ліга чемпіонів – це найвищий рівень, навіть вищий за чемпіонати світу чи Європи. Потім Ліга європи, Ліга конференцій – дуже високий рівень, кожен гравець мріє про ці матчі", – сказав Кравченко.
Положення "Полісся" в УПЛ
Нагадаємо, наразі "Полісся" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ з 46 очками після 23 турів. Відставання від лідерів – "Шахтаря" та ЛНЗ – становить п’ять очок.
Як раніше писав Главред, донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26, за підсумком двоматчевого протистояння здолавши нідерландський АЗ Алкмар, пише "Суспільне спорт".
Крім того, Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.
Нагадаємо, що футбольний клуб "Шахтар" отримав штраф понад 5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо реклами азартних ігор. Про це повідомило Державне агентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.
- Цинічне рішення: федерація одного з видів спорту зняла всі обмеження з РФ
- Ребров отримав щедру пропозицію: чи залишиться тренер у збірній
- Шахтар отримав жорстке покарання за порушення закону України: яка причина
ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією
ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця.
Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24.
Досягнення
- Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
- Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).
- УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
- Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".
