"Нас не повернуть, забудьте!": російський призер Олімпіади влаштував істерику через війну в Україні

Російські спортсмени / РИА Новости, соцмережі

Колишній спортсмен і срібний призер Олімпіади-80 в стрибках з жердиною Костянтин Волков висловив упевненість в тому, що Росію не повернуть у міжнародні змагання найближчим часом.

В інтерв'ю Спорт-Експрес він назвав свавіллям відсторонення спортсменів з країни-агресора, визнавши при цьому колективну відповідальність за війну в Україні.

За його словами, Росії потрібно виходити з Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, щоб брати участь на турнірах, куди можуть запросити спортсменів з РФ.

"Де ми виступали в 30 роки? Якісь робочі Спартакіади були. Але потім перемогли у війні і зайшли в Міжнародний олімпійський комітет і міжнародні федерації вже на своїх умовах. Ніхто не смів нас чіпати. Але зараз ми в повній дискримінації: спортсменів прибирають за національною ознакою, дискваліфікують за принципом колективної відповідальності. Що діється-то? І нікому до цього діла немає. Нас не повернуть, забудьте! І нам же ще пропонують тихо сидіти і дивитися за цим свавіллям", – сказав Волков.

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