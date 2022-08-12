"Нас не повернуть, забудьте!": російський призер Олімпіади влаштував істерику через війну в Україні

Росії потрібно виходити з Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.
Колишній спортсмен і срібний призер Олімпіади-80 в стрибках з жердиною Костянтин Волков висловив упевненість в тому, що Росію не повернуть у міжнародні змагання найближчим часом.
В інтерв'ю Спорт-Експрес він назвав свавіллям відсторонення спортсменів з країни-агресора, визнавши при цьому колективну відповідальність за війну в Україні.
За його словами, Росії потрібно виходити з Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, щоб брати участь на турнірах, куди можуть запросити спортсменів з РФ.
"Де ми виступали в 30 роки? Якісь робочі Спартакіади були. Але потім перемогли у війні і зайшли в Міжнародний олімпійський комітет і міжнародні федерації вже на своїх умовах. Ніхто не смів нас чіпати. Але зараз ми в повній дискримінації: спортсменів прибирають за національною ознакою, дискваліфікують за принципом колективної відповідальності. Що діється-то? І нікому до цього діла немає. Нас не повернуть, забудьте! І нам же ще пропонують тихо сидіти і дивитися за цим свавіллям", – сказав Волков.
Читайте також:
- "Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявою
- Відомий український спортсмен похвалився фото з російським чемпіоном і нарвався на жорстку критику
- "Він був найкращим": війна забрала життя відомого львівського спортсмена