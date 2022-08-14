УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Чому нас не пускають": російська спортсменка влаштувала істерику через війну в Україні

14 серпня 2022, 20:33

Стрибунка у висоту Марія Ласіцкене і стрибунка з жердиною Анжеліка Сидорова не можуть виступати на міжнародних стартах.

Марія Ласицкене
Марія Ласіцкене / sport-express.ru

Російські спортсмени змушені брати участь у внутрішніх чемпіонатах, замість виїзду на міжнародні старти. Все через санкції щодо російських спортсменів.

Оскільки Росія розв'язала криваву війну в Україні, спортсмени з країни-агресора залишаються за закритими дверима.

Так, чемпіонка Росії з бігу Світлана Аплачкіна розповіла про реакцію своїх партнерок по збірній країни з легкої атлетики на бан РФ з боку Всесвітньої федерації.

Стрибунка у висоту Марія Ласіцкене і стрибунка з жердиною Анжеліка Сидорова не можуть виступати на міжнародних стартах. Обидві є одними з найтитулованіших легкоатлеток країни, які вигравали і чемпіонати світу і чемпіонати Європи. Ласіцкене є переможницею Олімпіади в Токіо.

Російська Федерація легкої атлетики позбавлена членства в World Athletics з 2015 року.

"Народ на чемпіонаті Росії виступає зі сльозами на очах від того, що не може змагатися з найсильнішими і вариться у власному соку. Анжеліка Сидорова з Марією Ласіцкене ридали після своїх стрибків від повного безсилля. Мені теж прикро від того, що я не можу бігати з тими, хто вважається кращими в світі", - цитує Аплачкіну championat.com.

Також Аплачкіна обурилася словами президента ВФЛА Іриною Приваловою.

"Вона нещодавно сказала таку фразу щодо відсторонення російських спортсменів від усіх турнірів навіть у нейтральному статусі-мовляв, нічого страшного, психологічно відпочинуть. В сенсі? Про що це взагалі?!",- не стримала емоцій Аплачкіна.

читайте також"Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявою

У коментарях російські вболівальники з сарказмом процитували спортсменці слова чиновників, що санкції на користь, і в Європі "скоро приповзуть на колінах, благаючи росіян повернутися".

читайте також"Я не хочу змагатися з убивцями": українська спортсменка публічно накинулася на росіянок

Читайте також:

війна в Україні Росія війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

20:34

Російський пропагандист по дурості навів ВСУ на штаб "вагнерівців": в мережі говорять про великі втрати

20:33

"Чому нас не пускають": російська спортсменка влаштувала істерику через війну в УкраїніВидео

20:22

Працівники Росатому координують обстріли Запорізької АЕС - інженер станціїВидео

19:44

Найкраще запастися на зиму продуктами: експерт розповіло, що буде дорожчатиВидео

19:43

Чому не варто навмисно відмовлятись від радощів життя під час війни - розповідає зіркова психологиняВидео

Реклама
19:28

У курортній Затоці на пляжі двоє людей підірвались на міні: є загиблі та постраждалі

19:21

Путін загнаний у кут, метушиться і готовий реалізувати страшний планмнение

19:19

Неприємності на рівному місці: 3 знаки, які постісно потрапляють в незручні ситуаціїВидео

19:12

В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізаціюВидео

19:12

У Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянамВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВидео

18:55

Подробиці обстрілу Енергодара: окупанти вбили працівника Запорізької АЕС і його собакуВидео

18:32

За 3 дні облетів Україну та дав понад 10 тисяч автографів: рекорди Дмитра Комарова і Світу навиворіт

18:27

Анна Трінчер показала фото з дня народження в спокусливому купальнику

18:17

Шоу із затриманням Гіркіна: кому і чим у Росії вигідна ця виставамнение

18:11

"Залишилися одні ноги": у Росії батьки відмовилися від сина-окупанта, щоб отримати компенсаціюВидео

18:07

В окупованому Бердянську прогремів потужний вибух: над портом піднявся стовп диму

17:38

Воєнний стан в Україні продовжать: комітет Ради прийняв рішенняВидео

17:30

Переміщують ешелони техніки і ракети: у Білорусі помітили серйозну військову активністьВидео

17:19

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

Реклама
17:17

Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тижденьВидео

17:04

Як почистити і випрати пір’яну подушку в домашніх умовах: 10 головних правил

17:03

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

16:57

"Це не по-чоловічому": Україна жорстко відреагувала на заяви Білорусі про "непричетність" до війниВидео

16:50

Що буде з цінами на бензин і солярку після повернення Радою акцизу: коментар експертаВидео

16:41

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВидео

16:35

Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнуванняВидео

16:16

Дзідзьо і Пономарьов "змусили" Огневич послати "російський корабель "у водну "еротичну подорож"Видео

16:04

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

15:59

"Остаточно непроїзний": стали відомі деталі нового удару по Антонівському мостуВидео

15:52

Арабський "Шейх" знищує окупантів на фронті та тренує воїнів перед боєм

15:40

"Я так просто не здамся": Галкін починає "війну" з росіянамиВидео

15:36

Буде "ліжко": Таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і ДорофєєваВидео

15:33

Олімпійський чемпіон зашкварився несподіваною заявою про "хороших росіян"

15:19

Репетиція звільнення Херсона: Піонтковський сказав, чому Путін "проковтнув" вибухи у КримуВидео

15:12

Польща припинить видачу віз росіянам - МЗС країни

14:59

Померла зірка серіалу Беверлі-Хіллз

14:55

Прикмети на 15 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу і гроші залучитиВидео

14:44

"Офіцерів ховають": командира захисників Маріуполя Прокопенка вивезли до РФВидео

14:38

Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою" з Росії

Реклама
14:38

Били та бажали смерті: у Швейцарії росіяни та білорус напали на українцівВидео

14:36

Місячний посівний календар на вересень 2022: кращі дні для садівника і городника

14:21

Росія може почати ядерну війну, якщо буде загнана до глухого кута - Павло КлімкінВидео

14:18

Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецептВидео

13:58

Виглядатиме як нова: ефективний спосіб відбілити постільну білизну вдома

13:57

"Приниження для росіян": Єрмак розкрив формулу перемоги над "русскім міром"Видео

13:22

Знищено два Алігатори: ЗСУ збили ударні вертольоти РФ Ка-52Видео

13:01

Хочуть відправити під міжнародний трибунал: пілоти РФ збирають компромат на командування - розвідкаВидео

12:42

"Крок до бунту у РФ": у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіянВидео

12:08

Кремль поширює фейки про "марність допомоги США": в РНБО відповіли і пояснили плани РФВидео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти