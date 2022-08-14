"Чому нас не пускають": російська спортсменка влаштувала істерику через війну в Україні

Марія Ласіцкене / sport-express.ru

Російські спортсмени змушені брати участь у внутрішніх чемпіонатах, замість виїзду на міжнародні старти. Все через санкції щодо російських спортсменів.

Оскільки Росія розв'язала криваву війну в Україні, спортсмени з країни-агресора залишаються за закритими дверима.

Так, чемпіонка Росії з бігу Світлана Аплачкіна розповіла про реакцію своїх партнерок по збірній країни з легкої атлетики на бан РФ з боку Всесвітньої федерації.

Стрибунка у висоту Марія Ласіцкене і стрибунка з жердиною Анжеліка Сидорова не можуть виступати на міжнародних стартах. Обидві є одними з найтитулованіших легкоатлеток країни, які вигравали і чемпіонати світу і чемпіонати Європи. Ласіцкене є переможницею Олімпіади в Токіо.

Російська Федерація легкої атлетики позбавлена членства в World Athletics з 2015 року.

"Народ на чемпіонаті Росії виступає зі сльозами на очах від того, що не може змагатися з найсильнішими і вариться у власному соку. Анжеліка Сидорова з Марією Ласіцкене ридали після своїх стрибків від повного безсилля. Мені теж прикро від того, що я не можу бігати з тими, хто вважається кращими в світі", - цитує Аплачкіну championat.com.

Також Аплачкіна обурилася словами президента ВФЛА Іриною Приваловою.

"Вона нещодавно сказала таку фразу щодо відсторонення російських спортсменів від усіх турнірів навіть у нейтральному статусі-мовляв, нічого страшного, психологічно відпочинуть. В сенсі? Про що це взагалі?!",- не стримала емоцій Аплачкіна.

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У коментарях російські вболівальники з сарказмом процитували спортсменці слова чиновників, що санкції на користь, і в Європі "скоро приповзуть на колінах, благаючи росіян повернутися".

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