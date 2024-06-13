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"Усик, я йду за тобою": Ф'юрі "розкудахтався" і спробував налякати українського чемпіона

Дмитро Відоменко
13 червня 2024, 17:06
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Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) запально пообіцяв своїм фанатам побити Олександра Усика (22-0, 14 КО) в матчі-реванші 21 грудня 2024 року.
Усик, Фьюри
Тайсон Ф'юрі "розцвітився" і спробував налякати українського чемпіона Олександра Усика / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Скандальний британський боксер і ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 перемоги нокаутом) вирішив похизуватися після поразки від українця Олександра Усика (22-0, 14 перемог нокаутом) 18 травня 2024 року, вирішив вкотре похизуватися на рівному місці. "Циганський король" (так гордовито Ф'юрі називає себе) вирішив повернутися до спортзалу і виклав відеозвернення до фанатів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ф'юрі на камеру напівпив стусанами по груші, а також зазначив - мовляв, поразка від Усика стала найбільшим викликом у його кар'єрі боксера. І запально пообіцяв впоратися з українцем під час матчу-реваншу 21 грудня 2024 року.

"Як бачите - я знову в залі. Я досяг усього в боксі - титулів рекордів, багато чого. Але я ніколи не проходив через поразки. 21 грудня в центрі Королівства король повернеться на трон і стане абсолютним чемпіоном світу! Олександре Усику, я йду за тобою! Будь готовий до "Циганського короля!". Я знаю, що повинен робити, Я побачив свої недоліки. Я пройду цей шлях до спокути. 21 грудня стане моїм днем. Я йду за абсолютним чемпіонством!" - підсумував він.

відео дня

Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Бій Усик Ф'юрі - новини за темою

Український боксер Олександр Усик у ніч із 18 на 19 у Саудівській Аравії на стадіоні Kingdom Arena здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Майже весь бій українець був набагато активнішим за супротивника. А в 9 раунді Усик провів серію потужний атак і Ф'юрі - хоч і встояв на ногах - але все ж побував у нокдауні. Від негайної поразки його врятував рефері і гонг. За підсумком бою судді визнали переможцем Усика.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі.

Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

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