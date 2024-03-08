"Бій століття": Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком

Тайсон Ф'юрі нагадав про те, що ще кілька років тому Олександра Усика в хевівейті взагалі не було

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Тайсон Ф'юрі зробив гучну заяву / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Британський боксер-важковаговик Тайсон Ф'юрі прокоментував його майбутній бій з українським чемпіоном Олександром Усиком.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі каже, що його бій проти володаря титулів WBO, WBA, IBF і IBO стане поєдинком століття. Про це британський спортсмен заявив у коментарі Queensberry.

"Бій століття. Я назвав це так, тому що це дійсно так. У вас є той, хто побив Джошуа, Чісору та Дюбуа. І я тричі переміг Вайлдера, Ділліана Вайта, а також Кличка", - похвалився своїми досягненнями "Циганський король".

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При цьому він також нагадав про те, що ще кілька років тому Усика в хевівейті взагалі не було: "Тільки Джошуа дозволив йому зайти в ці двері".

"На одному етапі в нас було три монстри - "Циганський король", Вайлдер і Джошуа. Вайлдера нокаутував "Циганський король", а Джошуа нокаутований українським "бомжем". Тож залишився тільки я. Останній герой. Я зробив це. Однак ми продовжуємо. Ми продовжуємо йти, поки більше не залишиться нікого", - крикливо додав Ф'юрі.

Бій Ф'юрі - Усик Бій охрестили "Вогняний ринг". У ньому змагатимуться - чемпіон у важкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA (Super), WBO, IBF, IBO і The Ring у важкій вазі Олександр Усик. Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Переможець поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Спочатку планувалося, що бій відбудеться 17 лютого, проте 2 лютого 2024 року стало відомо, що бій переноситься через травму Тайсона Ф'юрі, пише Вікіпедія.

Раніше Ф'юрі наїхав на Усика через бій із Дюбуа. Британець Тайсон Ф'юрі глумливо прокоментував поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що Олександр Усик потужним ударом нокаутував Даніеля Дюбуа в дев'ятому раунді. У п'ятій трихвилинці британець влучив українцю нижче пояса, однак його команда вважає, що удар був легальним і подала апеляцію.

До того Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тих росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.

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