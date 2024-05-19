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Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

Тарас Сидоржевський
19 травня 2024, 02:41
5336
Бій пройшов усі 12 раундів, але в 9 раунді українець практично знищив британця - його врятував реффері.
вусик
Усик став абсолютним чемпіоном світу / скрін

Українець Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У 9 раунді Усик провів потужну атаку і Ф'юрі побував у нокдауні. Фактично, його врятував реффері, а потім і гонг.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі. Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

відео дня

Вечір боксу відбувся в аравійському Ер-Ріяді на стадіоні Kingdom Arena.

Текстова трансляція бою Ф'юрі-Усик

Сортування за хронологією
02:52

ПОБЕДА УСИКА!!!

02:35
усик

После боя Фьюри уже мило общается с Усиком. Вот что нокдаун животворящий делает! Судьи считают очки.

02:32

Раунд 12

Раунд прошел на равных, хотя оба боксера пытались атаковать из последних сил. Впрочем, бой должен был закончиться еще в 9 раунде...

усик

02:29

Раунд 11

В конце раунда Усик точно попал по британцу. Оба боксера держатся бодро - Фьюри вроде бы и не побывал в нокдауне, живучий.

02:25


Раунд 10

Фьюри, к сожалению, восстановился. Раунд прошел относительно спокойно.

02:21
фьюри

Раунд 9

Усик почти уничтожил Фьюри мощнейшей атакой! Его спас реффери. Британец еле стоит на ногах!

02:15

Раунд 8

Усик собрался - несколько раз четко попал в голову британцу - двойки, боковые. Постоянно прессингует. Лицо Фьюри в крови.

фьюри
фьюри

02:13

Раунд 7

Практически весь раунд прошел на равных, но прямо перед гонгом Усик совершил сериюю точных и мощных ударов по британцу. Фьюри хитер - траектория его ударов тяжело предсказуема и часто точна.

02:08

Раунд 6

Экватор поединка позади. На первой минуте Усик опасно пропускает аперкот, Фьюри доминирует. Тяжелый раунд для украинца...

02:04

Раунд 5

Фьюри ударил украинца ниже пояса - украинец обратил внимание реффери на грязный бокс соперника. Двумя раундами ранее Фьюри ударил украинца по затылку. Соперники обмениваются ударами, держась примерно на равных.

02:01
усик

Раунд 4

Фьюри иногда пытается достать Усика аперкотами, и периодически что-то изображатет - то кривляясь, то поднимая рукии верх. Но его удары очень опасны. Усик работает технично, загоняя британца то в угол, то нанося серии ударов, прижав к канатам.

01:54

Раунд 3

Фьюри периодически пробрасывает джебы и комбинации, иногда попадая. Усик отвечает стремительными атаками. Фьюри пытается клинчеваться и "вешаться" на украинца.

усик

01:49

Раунд 2

Усик технічно працює на дистанції. Кілька разів британець небезпечно атакує, використовуючи перевагу у довжині рук, але Усик одразу ж відповідає на атаки.

01:47

1 раунд

Бій розпочався з домінування Усика - більшу частину раунду Фьюрі провів у кутку.

усик

01:43
усик фьюри
усик фьюри

Звучать гімни – український гімн Усик слухає мовчки з рукою на серці, а Ф'юрі танцює по рингу та кривляється, коли звучить британський.

Нервує...

усик фьюри

01:34

Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика.

Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!
Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!
Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

01:31
усик

Усик перед боєм помолився у кутку рингу.

01:30

❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці!

усик

усик

01:23
усик фьюри

Бій стартує за кілька хвилин!

Нагадаємо основні габарити бійців:

Розмах рук:

  • Ф'юрі 2,16 м
  • Усик 1,98

Вага

  • Ф'юрі 118 кг
  • Усик 101 кг

Зріст

  • Ф'юрі 2,06
  • Усик 1,91 м

Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає.

01:09
опетайя

Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя.

00:50
усик

Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР.

00:31

Основний бій вже скоро!
Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати:

  • Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)
  • Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)
  • Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)
  • Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)
  • Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів
  • Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)
  • Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)
  • Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів
00:26

Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту.

00:20
усик

Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем.

00:14
роналду

Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.
Цікаво, за кого вболіватиме...

00:10
усик фьюри

Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем.

усик фьюри

00:07
шевченко усик

Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм

23:59
усик фьюри

Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою.

23:51

Де дивитися бій Усика і Ф'юрі?

Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo.

Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн.

Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.

Ф'юрі вміло використовував свої антропометричні дані - перевагу у вазі та зрості. При цьому він уміло ухилявся від технічних ударів Усика. При цьому українець працював по корпусу британця, вимотуючи його раунд за раундом.

Усик проти Ф'юрі - важливі факти

За всю свою професійну кар'єру Тайсон Ф'юрі провів 35 боїв, здобувши 34 перемоги (24 нокаутом) і 1 раз закінчив бій внічию. До цього бою він володів одним поясом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

Олександр Усик провів 21 бій, у кожному з яких здобув перемогу (14 нокаутом). До бою з Ф'юрі він прийшов чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Переможець бою став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні 21 століття, завоювавши титули WBA, WBO, WBC, IBO та IBF.

За словами відомого промоутера Боба Арума, Усик і Ф'юрі заробили за цей бій понад 100 мільйонів доларів США. Менеджер Ф'юрі стверджує, що в контракті передбачена опція реваншу.

Традиційно перед боєм відбулася масштабна прес-конференція, на якій Ф'юрі пообіцяв Усику розбити його вщент. Букмекери вважали фаворитом бою британського боксера.

Бій двічі переносили

Спочатку бій Усик - Ф'юрі був запланований на квітень 2023 року, але його перенесли через складні фінансові переговори. Новою датою було призначено 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, на стадіоні "Kingdom Arena". Однак, за два тижні до бою, Ф'юрі отримав травму (розсічення голови), і поєдинок знову перенесли - цього разу на 18 травня 2024 року.

Більше для фанатів боксу:

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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