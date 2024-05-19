Усик розмазав Ф'юрі і став абсолютним чемпіоном світу!

Бій пройшов усі 12 раундів, але в 9 раунді українець практично знищив британця - його врятував реффері.

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Усик став абсолютним чемпіоном світу / скрін

Українець Олександр Усик здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

У 9 раунді Усик провів потужну атаку і Ф'юрі побував у нокдауні. Фактично, його врятував реффері, а потім і гонг.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі. Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

відео дня

Вечір боксу відбувся в аравійському Ер-Ріяді на стадіоні Kingdom Arena.

Текстова трансляція бою Ф'юрі-Усик

Сортування за хронологією 02:52 ПОБЕДА УСИКА!!! 02:35 После боя Фьюри уже мило общается с Усиком. Вот что нокдаун животворящий делает! Судьи считают очки. 02:32 Раунд 12 Раунд прошел на равных, хотя оба боксера пытались атаковать из последних сил. Впрочем, бой должен был закончиться еще в 9 раунде... 02:29 Раунд 11 В конце раунда Усик точно попал по британцу. Оба боксера держатся бодро - Фьюри вроде бы и не побывал в нокдауне, живучий. 02:25

Раунд 10 Фьюри, к сожалению, восстановился. Раунд прошел относительно спокойно. 02:21 Раунд 9 Усик почти уничтожил Фьюри мощнейшей атакой! Его спас реффери. Британец еле стоит на ногах! 02:15 Раунд 8 Усик собрался - несколько раз четко попал в голову британцу - двойки, боковые. Постоянно прессингует. Лицо Фьюри в крови. 02:13 Раунд 7 Практически весь раунд прошел на равных, но прямо перед гонгом Усик совершил сериюю точных и мощных ударов по британцу. Фьюри хитер - траектория его ударов тяжело предсказуема и часто точна. 02:08 Раунд 6 Экватор поединка позади. На первой минуте Усик опасно пропускает аперкот, Фьюри доминирует. Тяжелый раунд для украинца... 02:04 Раунд 5 Фьюри ударил украинца ниже пояса - украинец обратил внимание реффери на грязный бокс соперника. Двумя раундами ранее Фьюри ударил украинца по затылку. Соперники обмениваются ударами, держась примерно на равных. 02:01 Раунд 4 Фьюри иногда пытается достать Усика аперкотами, и периодически что-то изображатет - то кривляясь, то поднимая рукии верх. Но его удары очень опасны. Усик работает технично, загоняя британца то в угол, то нанося серии ударов, прижав к канатам. 01:54 Раунд 3 Фьюри периодически пробрасывает джебы и комбинации, иногда попадая. Усик отвечает стремительными атаками. Фьюри пытается клинчеваться и "вешаться" на украинца. 01:49 Раунд 2 Усик технічно працює на дистанції. Кілька разів британець небезпечно атакує, використовуючи перевагу у довжині рук, але Усик одразу ж відповідає на атаки. 01:47 1 раунд Бій розпочався з домінування Усика - більшу частину раунду Фьюрі провів у кутку. 01:43 Звучать гімни – український гімн Усик слухає мовчки з рукою на серці, а Ф'юрі танцює по рингу та кривляється, коли звучить британський. Нервує... 01:34 Ф'юрі вийшов пританцьовуючи і кривляючись - видно, що нерви пустують у хлопчика. 01:31 Усик перед боєм помолився у кутку рингу. 01:30 ❗️Представили нашого хлопця! Виходить у козацькому костюмі та гетьманській шапці! 01:23 Бій стартує за кілька хвилин! Нагадаємо основні габарити бійців: Розмах рук: Ф'юрі 2,16 м

Усик 1,98 Вага Ф'юрі 118 кг

Усик 101 кг Зріст Ф'юрі 2,06

Усик 1,91 м Але! Як то кажуть, що більша шафа, то гучніше падає. 01:09 Завершився останній бій андеркарда між Джеєм Опетайєм та Марісом Брієдісом. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Опетайя. 00:50 Усик, до речі, прикрасив свою роздягальню прапорами з символікою ГУР. 00:31 Основний бій вже скоро!

Вже відбулося 8 із 10 поєдинків вечора. Ось їхні результати: Ентоні Какейс (Ірландія) – Джо Кордіна (Уельс) – перемога Какейса технічним нокаутом (8/12)

Агіт Кабайєл (Німеччина) – Френк Санчес (Куба) – перемога Кабайєла нокаутом (7/12)

Мозес Ітаума (Англія) – Ілля Мезенцев (Німеччина) – перемога Ітауми технічним нокаутом (2/10)

Марк Чемберлен (Англія) – Джошуа Олувасеун (Нігерія) – перемога Чемберлена технічним нокаутом (1/12)

Робін Сафар (Швеція) – Сергій Ковальов – перемога Сафара рішенням суддів

Давид Ніка (Нова Зеландія) – Міхаель Зейтц (Німеччина) – перемога Нікі технічним нокаутом (4/10)

Даніель Лапін (Україна) – Октавіо Пудивітр (Португалія) – перемога Лапіна нокаутом (1/10)

Айзек Лоу (Англія) – Хасібулла Ахмаді (Афганістан) – перемога Лоу рішенням суддів 00:26 Перед боєм Тайсон Ф'юрі показав історію свого життя. У двохвилинному відео – весь шлях Ф'юрі: від будинку-фургона до чемпіонських титулів у надважкій вазі. Важке дитинство, боротьба з депресією, повернення до професійного спорту. When I sat with @Tyson_Fury, after all his struggles and we agreed to work together on his comeback, I always thought we would get to this point.



Tonight, he stands on the brink of history.



Big thanks to @Turki_alalshikh for putting on this event. #RiyadhSeason#RingOfFirepic.twitter.com/Z2kr9dAPSZ — Frank Warren (@FrankWarren) May 18, 2024 00:20 Усика також бинтують. Видно, що хвилюється, але тримається молодцем. 00:14 Кріштіану Роналду приїхав на бій Усік - Ф'юрі. Сьогодні буде багато зірок.

Цікаво, за кого вболіватиме... 00:10 Ф'юрі та Усик готуються вийти на ринг – британця бинтують, а наш фотографується в стильних трусах з принцем. 00:07 Андрій Шевченко приїхав підтримати Олександра Усика перед боєм 23:59 Очікується, що бій розпочнеться близько першої години ночі. Поки що один за одним проходять бої "для розігріву" у легкій вазі, а в перервах ведучі обговорюють перспективи бою. 23:51 Де дивитися бій Усика і Ф'юрі? Боксерський поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Україні покаже ТІЛЬКИ медіасервіс Megogo. Показ бою Усик — Ф'юрі в Україні доступний за підписками "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Мінімальна вартість – передплата на 7 днів за 99 грн. Звичайно, можна спробувати пошукати у піратів - але не радимо... Ризикуєте отримати облом у найважливіший момент.

Ф'юрі вміло використовував свої антропометричні дані - перевагу у вазі та зрості. При цьому він уміло ухилявся від технічних ударів Усика. При цьому українець працював по корпусу британця, вимотуючи його раунд за раундом.

Усик проти Ф'юрі - важливі факти

За всю свою професійну кар'єру Тайсон Ф'юрі провів 35 боїв, здобувши 34 перемоги (24 нокаутом) і 1 раз закінчив бій внічию. До цього бою він володів одним поясом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC.

Олександр Усик провів 21 бій, у кожному з яких здобув перемогу (14 нокаутом). До бою з Ф'юрі він прийшов чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Переможець бою став першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні 21 століття, завоювавши титули WBA, WBO, WBC, IBO та IBF.

За словами відомого промоутера Боба Арума, Усик і Ф'юрі заробили за цей бій понад 100 мільйонів доларів США. Менеджер Ф'юрі стверджує, що в контракті передбачена опція реваншу.

Традиційно перед боєм відбулася масштабна прес-конференція, на якій Ф'юрі пообіцяв Усику розбити його вщент. Букмекери вважали фаворитом бою британського боксера.

Бій двічі переносили

Спочатку бій Усик - Ф'юрі був запланований на квітень 2023 року, але його перенесли через складні фінансові переговори. Новою датою було призначено 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, на стадіоні "Kingdom Arena". Однак, за два тижні до бою, Ф'юрі отримав травму (розсічення голови), і поєдинок знову перенесли - цього разу на 18 травня 2024 року.

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