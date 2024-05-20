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"Перемога є": Усик потужно звернувся до фанів і подякував захисникам України

Олексій Тесля
20 травня 2024, 20:11
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Український боксер-важковаговик подякував усім українцям, які за нього молилися.
Усик
Олександр Усик звернувся до фанатів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик подякував своїм уболівальникам після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

"Трошки часу минуло після поєдинку, трохи пом'яте обличчя, але слава Богу перемога є", - сказав він під час звернення, опублікованого в Instagram.

При цьому український боксер-важковаговик подякував усім українцям, які за нього молилися.

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"Усім тим хлопцям, які захищають нашу країну і захищають її від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим дітям, які зараз витримують цей тиск. Я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую безліч повідомлень із привітаннями. Дякую", - сказав Усик.

Водночас він також віддав данину поваги всім, хто підтримує Україну в її боротьбі.

"Для мене це дуже важливо, я дійсно ціную. Слава Богу за все, слава Україні", - додав Усик.

Дивіться відео - Олександр Усик подякував за підтримку:

Скріншот
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Олександр Усик - останні новини по темі

Український боксер Олександр Усик у ніч з 18 на 19 у Саудівській Аравії на стадіоні Kingdom Arena здобув перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Майже весь бій українець був набагато активнішим за супротивника. А в 9 раунді Усик провів серію потужний атак і Ф'юрі - хоч і встояв на ногах - але все ж побував у нокдауні. Від негайної поразки його врятував рефері і гонг. За підсумком бою судді визнали переможцем Усика.

Це був найважливіший об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBA/WBO/IBF/IBO Усиком і володарем пояса WBС Тайсоном Ф'юрі.

Востаннє в хевівейті абсолютний чемпіон світу був у далекому 1999 році - в уніфікації-реванші британець Леннокс Льюїс побив американця Евандера Холіфілда.

Хто такий Олександр Усик?

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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