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"Його тіло здалося, а він стогнав і плакав": Ф'юрі наїхав на Усика через бій з Дюбуа

Дмитро Відоменко
19 вересня 2023, 11:35 оновлено 19 вересня, 11:35
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Британець Тайсон Ф'юрі глумливо прокоментував поєдинок між чемпіоном WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Усик, Ф'юрі
Ф'юрі продовжує "бокс по листуванню" з Усиком / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Скандальний британський боксер Тайсон Ф'юрі в своєму традиційному глумливому стилі прокоментував недавній поєдинок між чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександром Усиком і іншим британцем - Даніелем Дюбуа. Про це Ф'юрі заявив у коментарі проєкту Frank Warren’s Queensberry Promotions.

За словами британця, скандальний удар Дюбуа в п'ятому раунді не порушував правила ‒ мовляв, Усик натягнув свої шорти занадто високо.

"Ми всі знаємо, що це не був удар нижче пояса. Усика побили чесно і справедливо. Він чесно програв нокаутом. Нокаутом після удару по корпусу. Цей удар його покалічив. Я не знаю, чи вразливий Усик до ударів по корпусу, але його обличчя теж вразливе. Його тіло здалося. Я побачив, як Усик здався. Він здався як маленька дівчинка, а потім стогнав і плакав через це п'ять хвилин. Якщо він здався раз, то зробить це знову, напевно. Але мені шкода Даніеля. Він побив його чесно і справедливо. Дюбуа вдарив його в резинку шортів, а це не нижче пояса", ‒ сказав Ф'юрі.

відео дня

Нагадаємо, що Олександр Усик потужним ударом нокаутував Даніеля Дюбуа в дев'ятому раунді. У п'ятій трихвилинці британець потрапив українцю нижче пояса, проте його команда вважає, що удар був легальним і подала апеляцію.

До того Усик заочно посварився з російськими пропагандистами. Чемпіон з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик назвав лицемірами тих росіян, які постійно звинувачують інших у своїх злочинах.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі новини спорту
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