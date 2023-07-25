УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

Дмитро Відоменко
25 липня 2023, 22:43 оновлено 25 липня, 22:43
33
Менеджер і тренер Усика Сергій Лапін заявив, що Тайсон Ф'юрі продовжує тікати в переляку - адже боїться вийти в ринг проти його підопічного.
Усик, Ф'юрі
Ф'юрі боїться боксувати проти Усика - тренер українця / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Менеджер і член тренерського штабу популярного українського боксера-чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін в коментарі British Boxing News досить жорстко розкритикував британського боксера Тайсона Ф'юрі.

"Ми готуємося до бою з Дюбуа — молодим і вибуховим суперважковаговиком, який міг би навчити Ф'юрі, що значить бути справжнім бійцем. Еррол Спенс і Теренс Кроуфорда — ще два бійці, які представляють все те, чого немає у Ф'юрі", ‒ сказав він.

Лапін заявив, що Ф'юрі єдиний з великих боксерів-супертяжів, який не хоче виходити на ринг в Саудівській Аравії проти Усика.

відео дня

"Якщо ви запитаєте, чи відбудеться бій з Ф'юрі в Саудівській Аравії в грудні, то мені здається, що Тайсон продовжує уникати Усика. Як я розумію, майже всі боксери — Уайлдер, Джошуа і Усик — погодилися на найбільший вечір боксу в історії, в той час як Ф'юрі продовжує тікати в переляку", ‒ сказав він.

Новий бій Олександра Усика

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року. Але переговори про нього зайшли в глухий кут.

У липні стало відомо, що Усик проведе свій наступний бій 26 серпня 2023 року в польському місті Вроцлав - проти Даніеля Дюбуа.

Інші новини:

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

00:09 Україна
Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - Загородній

Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - Загородній

23:38 Політика
Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

22:24 Політика
Всі головні новини

Останні новини

00:09

Воєнкоми та чиновники нахабніють у тилу, будуть нові гучні справи - Зеленський

25 липня, вівторок
23:38

Україна залежна від Заходу, нас будуть примушувати до переговорів - ЗагороднійВідео

22:49

Одяг луснув під час танцю: чоловік Брітні Спірс показав, як дуріє зі співачкою

22:43

"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

22:42

Загадки наступу ЗСУ терзають КремльПогляд

Після звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – ЗагороднійПісля звільнення Бахмута в Росії почнеться бунт, а втрата Криму доб'є Путіна – Загородній
22:24

Путіна чекають "сюрпризи", в його режимі вже з'явилися тріщини - Загородній

22:02

O. TORVALD зворушили Мережу піснею, присвяченою загиблим українським воїнамВідео

21:55

"Ванга передбачила": в РФ створили "пророка" з артиста-путініста

21:43

Як сказати українською "и на солнце бывают пятна": Авраменко дав колоритну відповідь

Реклама
21:14

Потужні ракети і всюдисущі дрони: новий пакет військової допомоги від США Україні

21:02

До Білорусі перекинули 11-ту колону "вагнерівців" із броньовиками "Щука"

20:56

Строковиків в окупанти: у РФ посилюють призов до армії

20:20

Кличко зустрівся з послом США Бріджит Брінк: обговорили співробітництво у сфері безпеки та проблеми самоврядування

20:06

Як можна зберегти свіжі помідори на зиму і де їх використовувати

20:02

Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

20:00

Росія втягуватиме Європу у велику війну - все, як я і очікувавПогляд

20:00

"У мене тромб обірветься": "воєнком" намагався відкосити від арешту, але не вийшлоВідео

19:59

"Статус, який принижує": Харчишин зізнався, звідки у нього "білий квиток"

19:59

"Терміново потрібні F-16": Кулеба розповів, що розблокує експорт українського зерна

19:52

"Вагнер" у Білорусі: Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій

Реклама
19:09

"Одноразова допомога": хто із пенсіонерів отримає надбавки до Дня Незалежності

19:00

Чому 26 липня не можна митися: прикмети і суворі заборони

19:00

Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

18:40

Росіянам готують оточення в Бахмуті, ворог має тільки два варіанти - Черник

18:35

Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування на виробництво серіалу

18:25

"Можемо втратити певні території": експерт назвав три сценарії завершення війни

18:20

Німеччина звинуватила українських командирів у повільному контрнаступі - Bild

18:11

Зеленський терміново зібрав депутатів і міністрів перед засіданням "Ради Україна-НАТО"

17:43

Ви помилялися все життя: 6 овочів, які насправді фрукти

17:43

Обман із покупками на ринку: як не стати жертвою шахраїв

17:37

Знак від Бога чи звичайна подія: чому в Київській області впав купол храму УПЦ МПФото

17:16

"Сварки і образи": дружина Резнікова розкрила подробиці відносин з політиком

17:14

Що станеться з людиною, яка не може жити без картоплі і їсть її постійно

17:04

РФ триматиметься за Крим зубами, Донбас і південь України їй байдужі – експертВідео

17:01

"Касетні боєприпаси у дії": ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута

16:56

Втрати ЗСУ в 9 разів менші, ніж у окупантів: Міноборони - про контрнаступ

16:53

Скільки ще триватиме мобілізація в Україні та скільки вручатимуть повістки на роботі: пояснення

16:18

Сидить з опущеною головою: одеського "багатого" ексвоєнкома привезли до судуВідео

16:16

"Заробітчанка" Ані Лорак знайшлася на містечковому святі в РФ

16:09

"Україна має успіхи у виробництві власних ракет": Мінстратегпром заінтригував заявою

Реклама
16:01

Бюджет Києва збільшить фінансування Збройних сил до 5 млрд гривень - Кличко

15:56

Путініст-зірка "Сватів" різнився і розмріявся про повернення серіалу

15:54

Перемагають в IQ-тестах і дивують інтелектом: які знаки зодіаку найрозумніші

15:45

Диво-засіб, про який забули: для чого використовували вазелін в СРСР

15:20

"Війна завершиться, коли перенесеться в РФ": експерт назвав один головний факторВідео

14:52

Українські брухтарі почали відвантаження на Туреччину завдяки реекспорту через Болгарію

14:49

"У ворога зовсім немає переваги": ЗСУ пішли вперед і вибили росіян з Андріївки

14:47

Більш ніж 10 мільйонів людей можуть залишитись без тепла взимку - місцеві громади масово звертаються до Кабміну

14:42

"Політв'язень": Навальний зганьбився заявою щодо арешту Гіркіна

14:28

Жінка з косою до пояса показала, що наносить на голову для волосся

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти