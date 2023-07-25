"Продовжує тікати в переляку": тренер Усика вилаяв Ф'юрі

Менеджер і тренер Усика Сергій Лапін заявив, що Тайсон Ф'юрі продовжує тікати в переляку - адже боїться вийти в ринг проти його підопічного.

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Ф'юрі боїться боксувати проти Усика - тренер українця / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Менеджер і член тренерського штабу популярного українського боксера-чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін в коментарі British Boxing News досить жорстко розкритикував британського боксера Тайсона Ф'юрі.

"Ми готуємося до бою з Дюбуа — молодим і вибуховим суперважковаговиком, який міг би навчити Ф'юрі, що значить бути справжнім бійцем. Еррол Спенс і Теренс Кроуфорда — ще два бійці, які представляють все те, чого немає у Ф'юрі", ‒ сказав він.

Лапін заявив, що Ф'юрі єдиний з великих боксерів-супертяжів, який не хоче виходити на ринг в Саудівській Аравії проти Усика.

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"Якщо ви запитаєте, чи відбудеться бій з Ф'юрі в Саудівській Аравії в грудні, то мені здається, що Тайсон продовжує уникати Усика. Як я розумію, майже всі боксери — Уайлдер, Джошуа і Усик — погодилися на найбільший вечір боксу в історії, в той час як Ф'юрі продовжує тікати в переляку", ‒ сказав він.

Новий бій Олександра Усика

У минулому році український боксер Олександр Усик здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа - у матчі за чотири пояси чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO.

Відразу ж почалися обговорення його можливого бою з Тайсоном Ф'юрі. Але переговори зупинилися через фінансові питання. Потім обидва боксери обмінювалися колючими зверненнями через соціальні мережі.

У березні 2023 року Усик заявив, що проведе проти Ф'юрі бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. І навіть згоден на умови британця - віддати 70% гонорару за бій, але тільки якщо той задонатить українцям один мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 1,2 млн доларів США).

У травні Ф'юрі погодився на умови Усика і запропонував провести бій на лондонському стадіоні "Уемблі" влітку 2023 року. Але переговори про нього зайшли в глухий кут.

У липні стало відомо, що Усик проведе свій наступний бій 26 серпня 2023 року в польському місті Вроцлав - проти Даніеля Дюбуа.

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