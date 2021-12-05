УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Мер Полтави зганьбився дикою заявою про війну на Донбасі та поскаржився на розрив з РФ

5 грудня 2021, 18:28

Олександр Мамай поскаржився на те, що Україна припинила співпрацю з країною-агресором.

Мамай
Олександр Мамай / Фото: УНІАН

Мер Полтави Олександр Мамай заявив про те, що під час війни на Донбасі "брат йде на брата".

Як підкреслив він в інтерв'ю каналу Наш, конфлікт на Донбасі нібито є результатом протистояння Сполучених Штатів і Росії.

"Дуже багато спілкуючись з жителями нашого міста, все більше і більше переконуюся і сам особисто, і бачу позицію нашого населення. Мені здається, що у нас зараз відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави. Це Сполучені Штати Америки і Росія. Дуже шкода, що йде брат на брата", - сказав Мамай.

Він також поскаржився на те, що Україна припинила співпрацю з країною-агресором.

Він шкодує, що через санкції завод Полтава, який раніше "дуже багато працював на Російську Федерацію", знаходиться на межі закриття.

Реклама

"Дуже шкода, у зв'язку з усіма цими санкціями, це підприємство не може працювати на Росію", — додав Мамай.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" євроатлантичний курс України, який закріплений у Конституції.

Таку заяву зробив градоначальник під час засідання Чернігівської міськради.

"Сьогодні ми говоримо про НАТО: що нам потрібно вступати в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективно, як вже неодноразово свідчило, якась там... умовно кажучи... клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападали або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО?! Нікого!", - заявив Атрошенко.

Читайте ще:

viber
новини Полтави Мамай
Зараз ви переглядаєте новину «Мер Полтави зганьбився дикою заявою про війну на Донбасі та поскаржився на розрив з РФ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірнимНайсмачніший оселедець під шубою на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить салат неймовірним Безтурботність і "скандинавія": найкращі ідеї дизайну інтер'єру в світлих тонахБезтурботність і "скандинавія": найкращі ідеї дизайну інтер'єру в світлих тонах Прикмети на 5 грудня: що не можна робити в Прокоп'єв день і як не потрапити в бідуПрикмети на 5 грудня: що не можна робити в Прокоп'єв день і як не потрапити в біду Слава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талієюСлава Камінська в топі з відвертим декольте похвалилася пишними грудьми й тонкою талією Як кава впливає на зір людини - відповідь вченихЯк кава впливає на зір людини - відповідь вчених
20:24

Найгарніші новорічні зачіски 2022, якими неможливо не зачаруватися

19:54

У Карпатах на снігоходах заблукало троє чоловіків: двох вже знайшли

19:53

Зухвала Віра Брежнєва в одному топі показала пишні грудиВідео

19:49

Українцям світить різкий стрибок тарифів: кому газ влетить у копієчкуВідео

19:35

Мракобісся в мізках невиліковнеПогляд

Реклама
19:22

Зимові канікули: коли відпочиватимуть школярі

19:17

Епідеміолог попередила українців про небезпеку через новий штам ОмікронВідео

19:15

Українцям додадуть пенсії: Шмигаль розповів, кому і коли чекати надбавкиВідео

19:00

У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом у КиєвіВідео

18:33

Чим можна замінити жирний майонез: рецепти смачних соусів

18:28

Мер Полтави зганьбився дикою заявою про війну на Донбасі та поскаржився на розрив з РФ

17:53

Потужний циклон атакує Україну: завалить снігом, дороги перетворить на "каток"Відео

17:45

Помер знаменитий продюсер і засновник Кінотавра

17:35

Гороскоп на завтра 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиВідео

17:03

Під Миколаєвом знайшли мертвою 9-річну дитину: у поліції розповіли, що сталосяВідео

16:54

Звинувачення в порушенні кордону: Мінськ погрожує Києву "вкрай жорсткими діями"Відео

16:33

Лавров вибухнув звинуваченням щодо України з Донбасу та умовою на адресу ФРН та ФранціїВідео

16:24

У Туреччині відповіли на істерику Путіна через удар Bayraktar на ДонбасіВідео

16:09

Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуВідео

15:42

Токсичні ялинки на Новий Рік: українців попередили про небезпекуВідео

Реклама
15:15

В Україні впали ціни на найпопулярніший фруктВідео

15:03

Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий рік 2022 Карнавальна маска за 15 хвилинВідео

14:59

В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю

14:47

Зустрічі Байдена і Путіна не буде: у Кремлі пояснили ситуацію щодо перемовин лідерів США та РФВідео

14:39

Хуртовини і морози -15: кліматолог назвала дату снігового шторму в УкраїніВідео

14:30

"Ми з Україною": в ЄС жорстко попередили Росію через загрозу вторгненняВідео

13:38

Українці активно їдуть на заробітки за кордон: названо приголомшливу цифру за 2021 рікВідео

13:23

Курс долара в Україні рекордно злетитьВідео

13:14

Вторгнення Росії в Україну призведе до краху ПП-2: в ЄС попередили Москву про потужний ударВідео

12:54

У Харкові блогер обматюкав поліцейського і плюнув йому в обличчяВідео

12:18

Пішов з двору і пропав: в селі на Миколаївщині знайдено мертвим 9-літнього хлопчика

12:15

Під Києвом поліцейський розніс вщент "Таврію", загинули дві людиниВідео

11:51

Військова атака РФ на Україну і діалог Байдена з Путіним: у США оголосили про плани щодо захисту КиєваВідео

11:45

В Одесі вчитель схопив дитину за шию і тягнув по коридору школиВідео

11:26

В Україні посилюють карантин з 6 грудня: нові правилаВідео

11:20

Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно пити додатковоВідео

11:05

Найгірший рік за останні п'ять років: що обіцяє Україні гороскоп на 2022 рік

10:55

Трагедія на полюванні: ЗМІ стверджують, що загинув колишній заступник військового комісара Миколаївщини

10:32

Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу до "жовтої" зони карантину-МОЗВідео

09:42

Затягнуло ногу під лезо в мотоблоці: на Кіровоградщині співробітник СБУ врятував життя підліткуВідео

Реклама
09:22

Тимофій Милованов вдруге одружився

09:14

Гороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємностіВідео

08:59

Шантаж через ПП-2 і газова криза у Європі: Газпром на 25% скоротив постачання газу до країн ЄСВідео

08:15

Коронавірус в Україні "послабив хватку": за добу виявлено 6622 випадки зараженняВідео

07:53

"Пригнічують інакомислення": Блінкен і Лавров "пободалися" через Україну

07:44

Революції і "держперевороти" за анонсами не відбуваютьсяПогляд

07:31

Путін і Байден обговорять ситуацію на кордоні з Україною 7 грудня - Білий дімВідео

07:10

Українців попередили про різкий стрибок цін на хліб: експерт назвав несподівану причинуВідео

06:28

США погрожують санкціями Росії, але страждати від них доведеться УкраїніПогляд

05:27

Зовсім не відходи: де з користю застосувати апельсинові кірки та картопляні очиски

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти