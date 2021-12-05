Мер Полтави зганьбився дикою заявою про війну на Донбасі та поскаржився на розрив з РФ

Олександр Мамай / Фото: УНІАН

Мер Полтави Олександр Мамай заявив про те, що під час війни на Донбасі "брат йде на брата".

Як підкреслив він в інтерв'ю каналу Наш, конфлікт на Донбасі нібито є результатом протистояння Сполучених Штатів і Росії.

"Дуже багато спілкуючись з жителями нашого міста, все більше і більше переконуюся і сам особисто, і бачу позицію нашого населення. Мені здається, що у нас зараз відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави. Це Сполучені Штати Америки і Росія. Дуже шкода, що йде брат на брата", - сказав Мамай.

Він також поскаржився на те, що Україна припинила співпрацю з країною-агресором.

Він шкодує, що через санкції завод Полтава, який раніше "дуже багато працював на Російську Федерацію", знаходиться на межі закриття.

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"Дуже шкода, у зв'язку з усіма цими санкціями, це підприємство не може працювати на Росію", — додав Мамай.

Нагадаємо, раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко під час засідання міської ради назвав "фігнею" євроатлантичний курс України, який закріплений у Конституції.

Таку заяву зробив градоначальник під час засідання Чернігівської міськради.

"Сьогодні ми говоримо про НАТО: що нам потрібно вступати в НАТО. Та фігня це все! Це абсолютно неефективно, як вже неодноразово свідчило, якась там... умовно кажучи... клуб. Кого він захистив останнім часом? На кого нападали або Америка, або Росія? Кого захистило НАТО?! Нікого!", - заявив Атрошенко.

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