Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Названо переможця ЧС-2026: несподіваний вердикт суперкомп’ютера

Олексій Тесля
29 червня 2026, 01:30
google news Підпишіться
на нас в Google
Оприлюднено рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta.
чемпіонат світу
Названо ймовірного переможця ЧС-2026 / Колаж: Главред, фото: Facebook/fifaworldcup

Ви дізнаєтеся:

  • Названо команду з найбільшими шансами виграти чемпіонат світу
  • Опубліковано рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta

За оцінкою аналітичної компанії Opta, найбільші шанси виграти чемпіонат світу з футболу 2026 року має збірна Франції.

На основі математичної моделі ймовірність її перемоги оцінюється в 18,66%.

відео дня

Друге місце в рейтингу посідає чинний чемпіон світу — збірна Аргентини, якій фахівці відвели 16,26% ймовірності завоювати титул. Третє місце займає Іспанія з показником 13,47%.

При цьому жодна з решти національних команд, включених до прогнозу, не отримала навіть 10% ймовірності стати чемпіоном.

Рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta:

  • Франція — 19,06%;
  • Аргентина — 16,52%;
  • Іспанія — 13,10%;
  • Англія — 10,41%;
  • Бразилія — 6,63%;
  • Португалія — 4,76%;
  • Нідерланди — 4,43%;
  • Німеччина — 4,05%;
  • Колумбія — 3,33%;
  • Норвегія — 2,90%.

Участь РФ у міжнародному спорті: позиція спортивних організацій

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році багато міжнародних спортивних федерацій запровадили обмеження щодо російських спортсменів та національних команд. У результаті представники РФ були відсторонені від низки найбільших турнірів, а участь у міжнародних змаганнях для багатьох із них виявилася недоступною.

Згодом деякі спортивні організації переглянули свій підхід. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет дозволив окремим російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, але лише в нейтральному статусі та за умови дотримання низки вимог.

Серед обов’язкових умов — відсутність публічної підтримки війни проти України, а також будь-яких зв’язків зі збройними силами чи іншими військовими структурами Росії.

Як повідомляв Главред, раніше Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у поєдинку, що відбувся в Єгипті біля пірамід у Гізі. У 11-му раунді Усик відправив суперника в нокдаун і пішов у атаку.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні.

Як повідомлялося, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України завоювавши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-те місце.

Читайте також:

Про джерело — Opta Analyst

Платформа для глибокого футбольного аналізу та статистики, яка пропонує дані щодо матчів, команд та гравців, а також прогнози результатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
наука новини футболу новини спорту
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін раптово визнав паливний колапс і висунув нові вимоги до України

Путін раптово визнав паливний колапс і висунув нові вимоги до України

23:06Аналітика
РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є загибла, серед постраждалих - діти

РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є загибла, серед постраждалих - діти

21:44Україна
"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

21:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаю

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

Фінансовий гороскоп з 29 червня по 5 липня: Близнюкам — баланс, Ракам — економія

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

Китайський гороскоп на завтра, 29 червня: Собакам — зустріч, Бикам — поради

Китайський гороскоп на завтра, 29 червня: Собакам — зустріч, Бикам — поради

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

Останні новини

02:37

Несподівана удача спіткає три знаки зодіаку - хто серед щасливчиків

01:30

Названо переможця ЧС-2026: несподіваний вердикт суперкомп’ютера

28 червня, неділя
23:20

Раптова смерть командира 154 ОМБр: у поліції розкрили причину

23:06

Путін раптово визнав паливний колапс і висунув нові вимоги до УкраїниВідео

22:36

Будинок стане прохолоднішим за лічені хвилини: простий трюк врятує у пекельну спекуВідео

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
22:09

Чому понеділок вважають важким — що не можна робити в перший день тижня

21:55

У кого життя зміниться на півтора року вперед: повний гороскоп на липень 2026Відео

21:44

РФ завдала ракетного удару по Харківщині: є загибла, серед постраждалих - діти

21:26

"Не досягли жодної мети": у МЗС різко відповіли на переможні реляції Путіна

Реклама
21:07

Кому чекати подарунків, доленосних зустрічей та удачі: гороскоп на липень 2026Відео

21:06

Помідори виростуть гігантськими та солодкими: проста дія, про яку знають одиниціВідео

20:25

Мухи зникнуть з дому просто на очах: несподіваний спосіб діє навіть у спекуВідео

19:25

Нова мобілізація у РФ: в РНБО розкрили єдиний сценарій та наслідки

19:13

Командира 154-ї бригади Кононнікова знайшли мертвим - що відомо

18:56

У Росії уражено один із п'яти найбільших НПЗ: ССО розкрили подробиці

18:25

Рушники повернуть свіжість знову: розкрито простий секрет ідеального пранняВідео

18:14

Ретроградний Меркурій підготував випробування для 6 знаків зодіаку до 23 липня

18:11

Що робити, якщо вжалили бджола або оса: як швидко зняти набряк і свербіж

18:02

Секрет рясного врожаю огірків: чому досвідчені городники поливають їх дріжджами

17:50

Путін заговорив про зміну планів у війні і "доленосний" час для РФВідео

Реклама
17:23

Перекрито маршрут перекидання військ РФ: у Криму підірвано важливий залізничний міст

17:12

Кому пощастить із грошима: три китайські знаки зодіаку початку липня

17:04

Нагороди присуджено посмертно: Гіга та ADAM отримали важливі державні нагороди

16:39

Повністю закрити чи залишити щілину: як жалюзі рятують дім від спеки

16:32

Не Севастополь: яке місто в Криму стало столицею цілої державиВідео

16:31

Україну накриє хвиля аномальної спеки: коли розжарить до +38

16:30

Потужні вибухи нафтових резервуарів: СБУ завдала удару по великому НПЗ у РФ

16:26

Після спеки +38 на Україну насунуться зливи, і стане прохолодніше: названо дату

16:16

Кухонні острівці більше не в моді: дизайнери назвали кращу альтернативу

16:07

Чи можна змивати туалетний папір в унітаз: сантехнік попередив про загрозуВідео

16:02

Володимир Дантес після розриву з Кацуріною показав свою нову обраницю - фото

15:50

Гороскоп за датою народження на липень 2026: на кого чекають кардинальні зміни

15:40

Що носити замість джинсів влітку: 7 зручних варіантів, які не бояться спекиВідео

15:17

"На знак подяки": у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Івану МазепіФото

15:16

Гороскоп на завтра, 29 червня: Ракам - нові можливості, Водоліям - конфлікт

15:00

Земля після часнику та цибулі: що посадити для другого врожаю восени

14:56

40 днів для Путіна: як Україна змусить Росію припинити війнуВідео

14:19

Плутають із вужем: де в Україні мешкає найотруйніша змія і як її розпізнатиВідео

14:12

Весілля зняли на стару камеру покійного батька - побачене на фото шокувало наречену

14:06

Полив кавунів та динь у спеку: городник розкрив хитрість для гарного врожаюВідео

Реклама
13:52

Федінчик вперше публічно відреагував на заручини Денисенко — деталіВідео

13:31

Звичайний чайний пакетик врятує сковорідку від стійкого нагару: як працює лайфхак

13:31

The Times про Крим: Кремль може піти на переговори або різко підвищити ставки

13:08

Чим замінити "тещин язик" та зекономити простір: новий тренд для міні-кімнатВідео

13:07

Спека нищить помідори: як правильно захистити грядки та зберегти зав'язь

12:42

Україна завдала потужного удару по РФ у День Конституції: Зеленський розкрив подробиці

12:41

"Чоловік і дружина": Даша Квіткова та футболіст Бражко відгуляли розкішне весілляВідео

12:21

Любовний гороскоп з 29 червня по 5 липня: Овнам — емоції, Тельцям — спокій

12:12

Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: є загиблий та пораненіФото

12:11

Комарі безслідно зникнуть з саду: один простий засіб відлякуватиме їх усе літо

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти