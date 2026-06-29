Названо переможця ЧС-2026: несподіваний вердикт суперкомп’ютера

Ви дізнаєтеся:
- Названо команду з найбільшими шансами виграти чемпіонат світу
- Опубліковано рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta
За оцінкою аналітичної компанії Opta, найбільші шанси виграти чемпіонат світу з футболу 2026 року має збірна Франції.
На основі математичної моделі ймовірність її перемоги оцінюється в 18,66%.
Друге місце в рейтингу посідає чинний чемпіон світу — збірна Аргентини, якій фахівці відвели 16,26% ймовірності завоювати титул. Третє місце займає Іспанія з показником 13,47%.
При цьому жодна з решти національних команд, включених до прогнозу, не отримала навіть 10% ймовірності стати чемпіоном.
Рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta:
- Франція — 19,06%;
- Аргентина — 16,52%;
- Іспанія — 13,10%;
- Англія — 10,41%;
- Бразилія — 6,63%;
- Португалія — 4,76%;
- Нідерланди — 4,43%;
- Німеччина — 4,05%;
- Колумбія — 3,33%;
- Норвегія — 2,90%.
Участь РФ у міжнародному спорті: позиція спортивних організацій
Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році багато міжнародних спортивних федерацій запровадили обмеження щодо російських спортсменів та національних команд. У результаті представники РФ були відсторонені від низки найбільших турнірів, а участь у міжнародних змаганнях для багатьох із них виявилася недоступною.
Згодом деякі спортивні організації переглянули свій підхід. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет дозволив окремим російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, але лише в нейтральному статусі та за умови дотримання низки вимог.
Серед обов’язкових умов — відсутність публічної підтримки війни проти України, а також будь-яких зв’язків зі збройними силами чи іншими військовими структурами Росії.
Як повідомляв Главред, раніше Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у поєдинку, що відбувся в Єгипті біля пірамід у Гізі. У 11-му раунді Усик відправив суперника в нокдаун і пішов у атаку.
Нагадаємо, раніше українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні.
Як повідомлялося, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України завоювавши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-те місце.
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Про джерело — Opta Analyst
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