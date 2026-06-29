Названо переможця ЧС-2026: несподіваний вердикт суперкомп’ютера

Оприлюднено рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta.

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Названо ймовірного переможця ЧС-2026 / Колаж: Главред, фото: Facebook/fifaworldcup

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Названо команду з найбільшими шансами виграти чемпіонат світу

Опубліковано рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta

За оцінкою аналітичної компанії Opta, найбільші шанси виграти чемпіонат світу з футболу 2026 року має збірна Франції.

На основі математичної моделі ймовірність її перемоги оцінюється в 18,66%.

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Друге місце в рейтингу посідає чинний чемпіон світу — збірна Аргентини, якій фахівці відвели 16,26% ймовірності завоювати титул. Третє місце займає Іспанія з показником 13,47%.

При цьому жодна з решти національних команд, включених до прогнозу, не отримала навіть 10% ймовірності стати чемпіоном.

Рейтинг головних фаворитів ЧС-2026 за версією Opta:

Франція — 19,06%;

Аргентина — 16,52%;

Іспанія — 13,10%;

Англія — 10,41%;

Бразилія — 6,63%;

Португалія — 4,76%;

Нідерланди — 4,43%;

Німеччина — 4,05%;

Колумбія — 3,33%;

Норвегія — 2,90%.

Участь РФ у міжнародному спорті: позиція спортивних організацій

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році багато міжнародних спортивних федерацій запровадили обмеження щодо російських спортсменів та національних команд. У результаті представники РФ були відсторонені від низки найбільших турнірів, а участь у міжнародних змаганнях для багатьох із них виявилася недоступною.

Згодом деякі спортивні організації переглянули свій підхід. Зокрема, Міжнародний олімпійський комітет дозволив окремим російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, але лише в нейтральному статусі та за умови дотримання низки вимог.

Серед обов’язкових умов — відсутність публічної підтримки війни проти України, а також будь-яких зв’язків зі збройними силами чи іншими військовими структурами Росії.

Як повідомляв Главред, раніше Олександр Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у поєдинку, що відбувся в Єгипті біля пірамід у Гізі. У 11-му раунді Усик відправив суперника в нокдаун і пішов у атаку.

Нагадаємо, раніше українські спортсменки влаштували мовчазний протест під час церемонії нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з художньої гімнастики у болгарській Варні.

Як повідомлялося, українець Олександр Бондарєв став чемпіоном "Формули-4" Близького Сходу, вперше в історії України завоювавши титул у цій серії. У вирішальній гонці в Катарі пілот посів 5-те місце.

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