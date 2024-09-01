Побила власний рекорд: українська атлетка виборола 'золото' на Параолімпіаді-2024

Україна піднялась в медальному заліку Параолімпійських ігор-2024 і займає 15 сходинку із 21 завойованою українськими спортсменами медаллю.

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"Золотий" стрибок Оксана виконала з п'ятої спроби, досягнувши 5,78 метра / Колаж Главред, фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Українська спортсменка із стрибків в довжину Оксана Зубковська тріумфувала на Параолімпійських іграх-2024 у Парижі. Українка здобула золоту медаль. Про це повідомляє Суспільне.

Легкоатлетка здобула перемогу у змаганнях зі стрибків у довжину в класі T12, який передбачає участь спортсменів із порушеннями зору.

Оксана Зубковська вийшла в лідери вже після першого стрибка на 5,64 метра. У другій спробі українка збільшила свою перевагу, стрибнувши на 11 сантиметрів далі — 5,75 м.

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"Золотий" стрибок Оксана виконала з п'ятої спроби, досягнувши 5,78 метра, що стало її новим особистим рекордом сезону. Найближча конкурентка Зубковської, іспанка Сара Мартінес, показала результат 5,40 м.

Паралімпіада-2024. Стрибки у довжину (жінки, клас T12)

Оксана Зубковська (Україна) 5.78 м

Сара Мартінес (Іспанія) 5.40 м

Лінда Хамрі (Алжир) 5.30 м

Це вже друге золото України на Паралімпіаді-2024 у всіх видах спорту та перше в легкій атлетиці. Раніше Олександр Комаров здобув перемогу в плаванні на 100 метрів вільним стилем (клас S5).

Медальний залік Параолімпійські ігри-2024 Україна

Наразі Україна має також 2 золоті, 10 срібних та 9 бронзових медалей.

Загальний медальний залік Параолімпіади-2024 виглядає наступним чином:

Загальний медальний залік Параолімпіади-2024 / Фото: скріншот

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Параолімпійські ігри-2024 - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 серпня, в Парижі відбулась урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024. Паралімпійські ігри-2024 триватимуть до 8 вересня. У змаганнях візьмуть участь 4 400 спортсменів з 169 країн, які розіграють 549 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Українські паралімпійці стартували на змаганнях у Парижі та в перший ігровий день змогли завоювати чотири медалі. Про це йдеться на офіційному сайті Міжнародного паралімпійського комітету.

31 серпня Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що Україна здобула ще три медалі на Іграх у Парижі 2024 року. Як йдеться на сайті, бронзовими призерами Паралімпіади стали настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова.

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