На останніх секундах Динамо втратило перемогу над Рейнджерс

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо приймало Рейнджерс. Матч завершився внічию - 1-1. Про це повідомляє видання Triuna.com.
"Динамо" уперше забило на 18-й хвилині: Вівчаренко потужно пробив низом метрів з 20 у дальній правий кут, Батленд відбив перед собою, Ванат був перший на добиванні та відправив м'яч головою у сітку. Але, на жаль, Владислав був в очевидному офсайді – гол не зарахували.
А на 37-й "Динамо" відкрило рахунок: Караваєв побачив зручного Ваната, той прострілив – Ярмоленку лишилося лиш замкнути його у ворота. Що той і зробив.
Проте "Динамо" не змогло вирвати перемогу, але тільки нічию.
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