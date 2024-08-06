На останніх секундах Динамо втратило перемогу над Рейнджерс

У Любліні Динамо приймало Рейнджерс та не змогло втримати перевагу після першого забитого голу.

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Главред, фото/ Динамо, футбол

У першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо приймало Рейнджерс. Матч завершився внічию - 1-1. Про це повідомляє видання Triuna.com.

"Динамо" уперше забило на 18-й хвилині: Вівчаренко потужно пробив низом метрів з 20 у дальній правий кут, Батленд відбив перед собою, Ванат був перший на добиванні та відправив м'яч головою у сітку. Але, на жаль, Владислав був в очевидному офсайді – гол не зарахували.

А на 37-й "Динамо" відкрило рахунок: Караваєв побачив зручного Ваната, той прострілив – Ярмоленку лишилося лиш замкнути його у ворота. Що той і зробив.

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Проте "Динамо" не змогло вирвати перемогу, але тільки нічию.

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