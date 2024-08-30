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Перше "золото" Паралімпіади-2024: в якому спорті виграла Україна

Даяна Швець
30 серпня 2024, 19:31
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Олександр Комаров приніс омріяну перемогу Україні на Паралімпіаді-2024.
Комаров Александр
Комаров Олександр виборов золото для України / Колаж: Главред, фото: REUTERS/Andrew Couldridge, фото: Getty Images

Україна виграла першу золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі.

Найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5 став український плавець Олександр Комаров.

Що цікаво, це вже друга нагорода в Парижі-2024 для Олександра Комарова після бронзи у 200-метрівці вільним стилем.

відео дня

Хто такий Олександр Комаров

Комаров Олександр Валерійович (народився 10 червня 1988) — український плавець, майстер спорту України міжнародного класу (2009 рік), чемпіон та багаторазовий призер світу та Європи, пише Вікіпедія.

Займається плаванням з 2003 р. у секції Донецького центру "Інваспорт".

Користується інвалідним візком.

Нагороди:

  • Перша медаль України у 100-метрівці вільним стилем класу S5 з 2008 року.
  • Друга нагорода Комарова в Парижі: напередодні українець виборов "бронзу" в плаванні вільним стилем на 200 метрів.
  • Шоста медаль (та перше "золото") усіх ґатунків для України на Паралімпійських іграх. П'ять із них здобуті в змаганнях із плавання.

Плавання. 100 метрів вільним стилем, чоловіки. S5:

  1. Олександр Комаров (Україна) — 1:07,77
  2. Джінченг Жуо (Китай) — 1:08,22
  3. Кіріл Пульвер ("нейтральний") — 1:09,41

Також варто зауважити, що був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 100 метрів вільним стилем серед представниць класу S5.

Усю дистанцію лідирувала 26-річна українка Ірина Пойда, однак на останніх 50 метрах поступилась британці. Як результат, наша гордість здобула срібну нагороду.

Вона для неї стала другою на Паралімпіадах, адже раніше Пойда отримала срібло на дистанції 200 метрів вільним стилем.

Тоді першою також була представниця Великої Британії Таллі Кірні, а бронзою призеркою була італійка Моніка Бонджоні.

Плавання. 100 метрів вільним стилем, жінки. S5

  1. Таллі Кірні (Велика Британія) — 1:15,10
  2. Ірина Пойда (Україна) — 2:17,37
  3. Моніка Боджіоні (Італія) — 1:21,74

Всі медалі України на Паралімпіаді-2024:

  1. "Золото": Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5)
  2. "Срібло": Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5), Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38)
  3. "Бронза": Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5)

Нещодавно український політичний журналіст Віктор Шлінчак заявив, що українському спорту потрібні зміни, адже у нас досі працює система пізнього СРСР, на якій паразитують як купа спортивних функціонерів, так і, на жаль, частина спортсменів.

Нещодавно каноїстки вибороли ще одне "срібло" для України. Вони виступили у фіналі веслувальної програми Олімпійських ігор у каное-двійці.

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