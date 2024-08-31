Одразу три медалі: Україна здобула історичну перемогу на Паралімпійських іграх-2024

Успіхи українські спортсмени здобули у настільному тенісі та штовханні ядра, завдяки цьому Україна посідає 15 місце у рейтингу.

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На рахунку України на Паралімпіаді вже 11 медалей / Колаж: Главред, фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

Міжнародний паралімпійський комітет повідомив, що Україна здобула ще три медалі на Іграх у Парижі 2024 року. Як йдеться на сайті, бронзовими призерами Паралімпіади стали настільні тенісисти Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова.

Медаль спортсмени здобули у міксті парного турніру. Зауважимо, що гарантували українці собі медаль ще у другий змагальний день. Тоді вони перемогли противників з Бразилії, після чого вийшли у півфінал.

У самому передфінальному змаганні українські тенісисти поступилися тандему із Китаю, тому здобули "бронзу". Вона стала дев'ятою медаллю на Паралімпіаді-2024 для України і водночас історичною. Раніше ніхто з українців не здобував медаль у міксті на Паралімпійських іграх.

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Ще дві медалі - "срібло" і "бронзу" вибороли штовхальники ядра. Українці Володимир Пономаренко та Роман Данилюк здобули перемогу у класі F12. Не обійшлося і без рекордів - Пономаренко встановив особистий рекорд, штовхнувши ядро на 16,12 метра, що принесло йому срібну медаль.

Нагадаємо, станом на зараз на рахунку України на Паралімпіаді 2024 одна золота, шість срібних і чотири бронзові медалі. З цими показниками країна знаходиться на 15 місці серед учасників.

Що таке Міжнародний паралімпійський комітет? Міжнародний паралімпійський комітет — керівний орган паралімпійського руху. МПК опікується організацією й проведенням Паралімпійських ігор, керуючись у своїх рішеннях Олімпійською хартією. До його складу входять 174 національних паралімпійських комітетів, пише Вікіпедія.

Україна на Паралімпіаді 2024 - що відомо

Нагадаємо, Україна виграла першу золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024, що проходять у Парижі. Найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5 став український плавець Олександр Комаров.

На змаганнях з плавання наші спортсмени завоювали також: "срібло" Антон Коль (плавання, 100 м, спина, клас S1), Ірина Пойда (плавання, 200 м та 100 м, вільний стиль, клас S5), "бронзу" Анна Гонтар (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас S6), Олександр Комаров (плавання, 200 м, вільний стиль, клас S5).

Медалі також здобули: Владислав Білий (легка атлетика, метання списа, клас F38) та Наталія Кобзар (легка атлетика, 200 м, клас T37).

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