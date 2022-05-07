Скандал з перегаром: Мілевського звинуватили у жебрацтві під час війни

Артем Мілевський / instagram.com/timi1010

Колишнього футболіста київського Динамо і збірної України Артема Мілевського звинуватили в ганебній поведінці під час воєнного стану в Україні.

Як розповіла модель і співачка Даша Астаф'єва ISLND TV, Мілевський разом зі своїми друзями з'явилися в одіному з ресторанів, який роздавав безкоштовні обіди нужденним, і вимагав там безкоштовну їжу.

"Мілевський залишився в Києві, але з ним сталося зіткнення, він приходив і вимагав суп. Один з наших волонтерів сказав, мовляв, знаєш, у тебе на бухло є гроші, а за суп не можеш заплатити? Ці гроші ми витрачаємо на закупівлю продуктів. Тобто, він забрав у дітей з Охматдиту або у військових цих шість порцій і вимагає: "Дайте мені суп!" Я вже не стрималася, вийшла і кажу: "Я думаю, ти можеш знайти час і піти приготувати суп зі своїми друзями, з якими ти відпочивав вночі", - розповіла Астаф'єва.

Вона каже, що під час розмови з Мілевським стало зрозуміло, що незадовго колишній футболіст вживав спиртні напої.

"Мені дуже соромно за таких людей, які не можуть впоратися з собою і своїми друзями. При тому, що багато українців, які не можуть воювати фізично, йдуть і захищають нас... а від них по перегару чути, наскільки людині не до війни і солідарності", – заявила Астаф'єва.

У свою чергу Мілевський опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, який супроводив відео, на якому разом з кількома чоловіками несе якийсь вантаж. Деталі того, що відбувається на відео Мілевський не описав, а підпис присвятив відповіді Астаф'євій.

"Дашка-картопля, якщо захочеш ще хайпонуть на мені, клич, придумаємо історію пореальнее. P. S. плаття-топ. 6 супів "вимагав", це топчик", — написав Мілевський.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик, який записався до лав тероборони, записав чергове звернення до українців і висловив своє захоплення українцями. Він зазначив, що пишається кожним своїм земляком.

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