Мілевський слізно розпрощався з фанатами "Динамо": легендарний форвард пішов з великого спорту

Колишній футболіст київського ФК "Динамо" і збірної України Артем Мілевський відвідав матч Динамо – Дніпро-1.
Екс-футболіст київського ФК "Динамо" і збірної України Артем Мілевський у перерві матчу між ФК "Динамо" – "Дніпро-1" здійснив коло пошани на НСК "Олімпійський" і попрощався з футбольними глядачами.
Як пише "Сьогодні", прощання легендарного футболіста символічно пройшло під пісню Тамари Гвердцителі "Віват, король" і так зворушило екс-форварда "біло-синіх", що на його очах з'явилися сльози.
Легенду "Динамо" фанати проводжали із захоплюючими фразами:
- "Спасибі за Спартак!"
- "Спасибі тобі!"
- "4: 1, ми пам'ятаємо!"
- "4: 1, Ти був кращим!"
- "Ми любимо тебе!"
Зазначимо, Мілевський був складі київського "Динамо" з 2002 по 2013 рік. В цілому, він виступив у 247 матчах і забив 82 голи, а також віддав 54 асисти.
Нагадаємо, про завершення футбольної кар'єри Артем Мілевський оголосив у вересні цього року. За рік до цього він пішов з "Мінаю". Незважаючи на обіцянки знайти нову команду, футболіст прийняв рішення зупинитися.
"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго йшов від цього. Були варіанти, були пропозиції. Але я сказав собі: досить", - оголосив Мілевський.
Головне з життя футболіста
Мілевський почав кар'єру футболіста ще в дитинстві в Білорусі. Потім в 15 років він перебрався в Динамо і прийняв українське громадянство.
Однак у 2013 році через конфлікт з тренером ФК Олегом Блохіним Миля пішов з "Динамо".
Він грав у Туреччині за Газіантепспор, в Хорватії за Хайдук і Спліт, в Румунії за Конкордію, в Росії за Тосно, в Угорщині за Кішварду і в Брестському Динамо, а також в Мінаї із Закарпаття.
Чим запам'ятався Мілевський
- Чемпіон України: 2004, 2007, 2009
- Володар Кубка України: 2003, 2005, 2006, 2007
- Переможець Суперкубка України: 2006, 2009, 2011
- Чемпіон Білорусі: 2019
- Володар Кубка Білорусі: 2018
- Володар Суперкубка Білорусі: 2018, 2019, 2020
- Срібний призер першості ФНЛ (Друга ліга Росії): 2016/17