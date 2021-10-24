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Мілевський слізно розпрощався з фанатами "Динамо": легендарний форвард пішов з великого спорту

24 жовтня 2021, 23:00

Колишній футболіст київського ФК "Динамо" і збірної України Артем Мілевський відвідав матч Динамо – Дніпро-1.

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Артем Мілевський кинув великий спорт / instagram.com/timi1010

Екс-футболіст київського ФК "Динамо" і збірної України Артем Мілевський у перерві матчу між ФК "Динамо" – "Дніпро-1" здійснив коло пошани на НСК "Олімпійський" і попрощався з футбольними глядачами.

Як пише "Сьогодні", прощання легендарного футболіста символічно пройшло під пісню Тамари Гвердцителі "Віват, король" і так зворушило екс-форварда "біло-синіх", що на його очах з'явилися сльози.

Легенду "Динамо" фанати проводжали із захоплюючими фразами:

  • "Спасибі за Спартак!"
  • "Спасибі тобі!"
  • "4: 1, ми пам'ятаємо!"
  • "4: 1, Ти був кращим!"
  • "Ми любимо тебе!"

Зазначимо, Мілевський був складі київського "Динамо" з 2002 по 2013 рік. В цілому, він виступив у 247 матчах і забив 82 голи, а також віддав 54 асисти.

Нагадаємо, про завершення футбольної кар'єри Артем Мілевський оголосив у вересні цього року. За рік до цього він пішов з "Мінаю". Незважаючи на обіцянки знайти нову команду, футболіст прийняв рішення зупинитися.

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"Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго цього боявся, довго йшов від цього. Були варіанти, були пропозиції. Але я сказав собі: досить", - оголосив Мілевський.

Головне з життя футболіста

Мілевський почав кар'єру футболіста ще в дитинстві в Білорусі. Потім в 15 років він перебрався в Динамо і прийняв українське громадянство.

Однак у 2013 році через конфлікт з тренером ФК Олегом Блохіним Миля пішов з "Динамо".

Він грав у Туреччині за Газіантепспор, в Хорватії за Хайдук і Спліт, в Румунії за Конкордію, в Росії за Тосно, в Угорщині за Кішварду і в Брестському Динамо, а також в Мінаї із Закарпаття.

Чим запам'ятався Мілевський

  • Чемпіон України: 2004, 2007, 2009
  • Володар Кубка України: 2003, 2005, 2006, 2007
  • Переможець Суперкубка України: 2006, 2009, 2011
  • Чемпіон Білорусі: 2019
  • Володар Кубка Білорусі: 2018
  • Володар Суперкубка Білорусі: 2018, 2019, 2020
  • Срібний призер першості ФНЛ (Друга ліга Росії): 2016/17
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футбол Артем Мілевський новини Динамо Київ
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