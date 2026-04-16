Шахтар у півфіналі Ліги конференцій: як пройшов матч з АЗ та з ким грати далі

"Шахтар" впевнено проходить АЗ Алкмар і виходить до півфіналу Ліги конференцій.

Нідерландці намагалися відігратися у другій грі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar

Коротко:

Шахтар Донецьк — у півфіналі Ліги конференцій

Пройшли АЗ Алкмар із загальним рахунком 5:2

У матчі-відповіді — нічия 2:2 після обміну голами

Донецький "Шахтар" став першим півфіналістом Ліги конференцій сезону 2025/26, за підсумком двоматчевого протистояння здолавши нідерландський АЗ Алкмар, пише "Суспільне спорт".

Перша гра

Після впевненої перемоги 3:0 у першій грі "гірники" зберігали комфортну перевагу перед матчем-відповіддю. Той поєдинок також увійшов в історію як невдалий для нідерландського клубу: АЗ уперше поступився в єврокубках із різницею у три м’ячі, причому перші 70 хвилин зустрічі минули без голів.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок, однак арбітр зафіксував п’ять жовтих карток, чотири з яких отримали гравці АЗ.

Як розвивався матч-відповідь

Рахунок у матчі-відповіді було відкрито на 58-й хвилині. Куан Еліас віддав розрізну передачу в штрафний майданчик, а Аліссон у боротьбі з захисниками переправив м’яч у ворота.

На 73-й хвилині господарі зрівняли рахунок після штрафного удару, який реалізував Ісак Єнсен. Вже на 80-й хвилині АЗ вийшов уперед завдяки голу Матея Шіна після боротьби у штрафному.

Втім, "Шахтар" швидко відновив рівновагу: на 83-й хвилині Лука Мейрелліш прорвався до штрафного майданчика і точним ударом між ніг воротаря встановив остаточний рахунок.

Результат протистояння

АЗ (Нідерланди) — "Шахтар" (Україна) — 2:2 (за сумою двох матчів — 2:5)

Голи: Єнсен, 73, Шін, 80 — Аліссон, 58, Мейрелліш, 83.

Хто далі у півфіналі

Суперником "Шахтаря" у півфіналі стане переможець пари "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія).

Як раніше писав Главред, футбольний клуб "Шахтар" отримав штраф понад 5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо реклами азартних ігор. Про це повідомило Державне агентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.

Крім того, Сергій Ребров отримав пропозицію від одного з клубів із Об’єднаних Арабських Еміратів. Назва команди не розголошується, однак відомо, що йдеться про представника місцевого чемпіонату.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" упевнено стартував у чвертьфіналі Ліги конференцій, здолавши нідерландський АЗ Алкмар у першому матчі протистояння.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

