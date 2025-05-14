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"Шахтар" обіграв "Динамо" в серії пенальті та виграв Кубок України

Віталій Кірсанов
14 травня 2025, 22:41
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"Гірники" завоювали почесний трофей 15-й раз у своїй історії.
'Шахтар' обіграв 'Динамо' в серії пенальті та виграв Кубок України
"Шахтар" обіграв "Динамо" в серії пенальті / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Футбольний матч розпочався з атак "Шахтаря"
  • Основний час гри переможця не виявив
  • Арбітр призначив екстра-тайми

У середу, 14 травня, у Житомирі у фіналі Кубка України з футболу донецький "Шахтар" у серії пенальті обіграв київське "Динамо" і завоював трофей. Про це інформує сайт української Прем'єр-ліги(УПЛ).

Футбольний матч розпочався з атак "Шахтаря", але забити команда не змогла. Натомість на 43-й хвилині матчу рахунок відкрив гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко, якого захист донецької команди залишив одного в районі 11-метрової позначки - 1:0, пише Terrikon.com.

відео дня

Зрівняв рахунок бразильський легіонер "Шахтаря" Кауан Еліас. На 64-й хвилині він у штрафному майданчику "Динамо" отримав м'яч із правого флангу і точно пробив - 1:1.

Основний час гри переможця не виявив, тому арбітр призначив екстра-тайми. Але й у додаткові півгодини забитих м'ячів не було, тому було призначено серію пенальті.

11-метрові удари краще виконали футболісти донецького клубу, результат матчу - 1:1 (6:5). Олександр Караваєв із "Динамо" не зміг забити.

Еліас бив по воротах "Динамо" двічі: голкіпер Руслан Нещерет відбив перший удар, але при цьому він вийшов занадто далеко з воріт, і з другої спроби був гол.

У фіналі Кубка України "Динамо" і "Шахтар" грали одне проти одного в 11-й раз. Востаннє у фіналі Кубка команди зустрічалися в сезоні 2017-2018, тоді на "Дніпро-Арені" донецька команда виграла 2:0.

До сьогоднішнього фіналу "Шахтар" вигравав Кубок України 14 разів, а "Динамо" - 13.

Державний гімн перед початком фіналу виконав соліст українського гурту ТНМК Олег Фагот (Михайлюта).

Кубок України. Фінал.

"Шахтар" - "Динамо" - 1:1 (за пенальті 6:5)

Голи: Еліас (64) - Ярмоленко (44)

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