Фехтувальниця пояснила, чому не тисне руки з представниками РФ: подробиці

Бежура розповіла про труднощі під час змагань.

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Допуск росіянок змінив атмосферу турнірів / колаж: Главред, фото: Instagram

Коротко про головне:

Спортсменка не вітається з росіянами, навіть під чужими прапорами

Деякі судді намагаються переконати українських фехтувальниць тиснути руки

Чемпіонка Європейських ігор з фехтування на шпагах Джоан Фейбі Бежура підтвердила, що на міжнародній арені знову з’являється все більше представниць Росії. Про це повідомляє "Обозреватель".

Спортсменка зазначила, що їй надзвичайно важко змагатися з так званими "нейтральними" учасницями з РФ, яких допустила до змагань Міжнародна федерація фехтування

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"Добре, що за відмову потиснути руку росіянці вже не дискваліфікують", – сказала Бежура.

Вона також додала, що чимало російських фехтувальників нині виступають під прапорами інших країн, однак для неї це нічого не змінює.

"Я розумію, що переді мною, наприклад, не азербайджанець, а російський атлет.З вичайно, з ним ніяких справ мати не буду. Нічого не змінилося".

За словами спортсменки, вона не вітається з представниками країни-агресора, незалежно від того, під яким прапором вони виступають:

"Звісно, ніхто із нас цього не робить. І коли ми відмовляємось, то ніхто не тисне. А ми стоїмо на своєму".

Фехтувальниця також обурена тим, що деякі судді намагаються переконати українських спортсменок тиснути руки росіянам, попри війну та знищення українських міст і громадян.

"Були вже такі прецеденти, коли вони не хотіли вітатися шпагами, а тільки руками чи ще щось", – згадує Бежура.

На думку українки, багато представників РФ, які нині змагаються під іншими прапорами, не відчувають жодної провини чи відповідальності за дії своєї держави, і це викликає ще більше напруження на змаганнях.

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Хто така Джоан Фейбі Бежура? Джоан Фейбі Бежура народилася 22 жовтня 1991 у місті Києві в родині українки й громадянина Уганди. Українська фехтувальниця на шпагах. Чемпіонка Європейських ігор (2023), чемпіонка України, переможець і призер етапів Кубку світу та міжнародних змагань. Виступає за ЦСКА (Київ), військовослужбовець контрактної служби ЗСУ. Wikipedia

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