Збірна України вщент розгромила Румунію: українці шокувала господарів чемпіонату

Денискін оформлює дубль, Дьяченко не пропускає, а Мережко святкує день народження перемогою.

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Україна перемогла Румунію на ЧС-2025 / Колаж: Главред, фото: Instagram fhu_official

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Хто забив і як розвивався рахунок

Чому ця перемога важлива для турнірної ситуації

Коли та з ким збірна зіграє наступний матч

Національна збірна України з хокею здобула впевнену перемогу у третьому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Суперником "синьо-жовтих" стала команда Румунії, яка виступає на правах господаря турніру, про це повідомляє ФХУ.

"Хоча реалізувати більшість на старті гри не вдалося, вона дозволила українцям увійти в гру з позиції сили. Невдовзі Бородай і Денискін відібрали шайбу за воротами суперника, і після пасу Денискіна Захаров відкрив рахунок — Віктор відзначився у третьому матчі поспіль", — повідомляє Федерація хокею України.

Менш ніж за дві хвилини Лялька індивідуальними діями подвоїв перевагу. А на 9-й хвилині ланка Денискін — Захаров — Бородай знову провела зразкову атаку: Денискін відібрав шайбу, Захаров віддав, а Бородай вразив ворота. Після третього пропущеного гола румунська команда змінила голкіпера.

У другому періоді українці продовжили домінувати. Вони контролювали шайбу, діяли активно в чужій зоні та впевнено пресингували, змушуючи суперника помилятися. Унаслідок цього румуни отримали шість хвилин штрафного часу. Попри те, що більшість реалізувати не вдалося, під час однієї з них наші хокеїсти замкнули суперника в зоні, і Денискін оформив дубль.

У третьому періоді команда зберегла концентрацію та не дозволила супернику відквитати бодай одну шайбу. Голкіпер Дьяченко оформив свій перший шатаут на турнірі, що стало символічним подарунком до дня народження капітана Іллі Мережка, якому 30 квітня виповнилося 27 років.

Завдяки перемозі збірна України уникнула ризику пониження у класі та значно покращила свої шанси на фініш у топ-2. Наступний поєдинок — уже 1 травня проти збірної Польщі, яка також має шість очок після трьох матчів.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики.

Також у США 20 квітня відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Одним із перших поєдинків шоу став бій за участю українця Олександра Гвоздика — колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником був американець Ентоні Холловей.

Крім того, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

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