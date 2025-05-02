Даніель Дюбуа пообіцяв перемогу над Усиком: що він готує для чемпіона

Британський боксер Дюбуа налаштований на помсту та нову зустріч з Тайсоном Ф'юрі.

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Дюбуа готується до реваншу з Усиком / Колаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

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Дюбуа вважає, що прогресував і зможе перемогти Усика

Боксер хоче показати "щось особливе" в ринзі

Наступною ціллю після Усика є бій із Ф’юрі

Даніель Дюбуа поділився своїми планами щодо реваншу проти Олександра Усика, заявивши, що готовий до бою з українським чемпіоном. Британський боксер розповів, що хоче помститися за свою поразку у минулому поєдинку, про це повідомляє Sky Sports.

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"Динаміт" зазначив, що він значно покращив свої навички після останніх боїв і впевнений, що зможе здобути перемогу над Усиком.

"Я прогресував за останні три поєдинки. Тому я маю можливість перемогти Усика і показати щось особливе в рингу", – заявив Дюбуа.

Крім того, Даніель вже має плани після бою з Усиком і готовий до зустрічі з наступним топовим суперником – Тайсоном Ф'юрі.

"Я думаю, Ф’юрі точно повернеться. Коли я здолаю Усика, зможу побитися з ним. Хто знає? Зараз у хевівейті так багато топових боксерів. Ф’юрі буде відчайдушно прагнути повернутися в обойму", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Тоні Белью висловив свою думку щодо реваншу між Усиком і Дюбуа, прогнозуючи перемогу українського чемпіона, йдеться у заяві.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики.

Крім того, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

Згодом стало відомо, що українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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