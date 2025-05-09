Магучіх бере золото на What Gravity Challenge: подробиці змагань у Катарі

Українські легкоатлетки продемонстрували високі результати в Катарі, здобувши золоті й бронзові медалі.

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Магучіх виграла з результатом 2,02 м / колаж: Главред, фото: Instagram rosya_dp

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2,02 м – найкращий результат сезону для Магучіх

Левченко впевнено стартувала, але не змогла взяти нову висоту

Обидві спортсменки продовжують виступи на міжнародній арені

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко взяли участь у престижному турнірі What Gravity Challenge, що відбувся в Катарі. Про це повідомляє Sport24.

Магучіх, яка вже здобула перемоги на двох етапах Діамантової ліги цього сезону, продовжила вдалу серію. Вона впевнено подолала висоти від 1,90 м до 2,05 м без жодної помилки. Її підсумковий результат – 2,02 м – став найкращим у сезоні.

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"2,02 м – підсумковий результат, але це все одно найкращий результат сезону", – зазначає sport24.

Друге місце посіла представниця Австралії Елеанор Паттерсон із результатом 1,96 м.

Юлія Левченко розпочала з 1,85 м і впевнено дійшла до висоти 1,94 м, яку здолала з першої спроби. Наступну висоту їй подолати не вдалося, однак цього вистачило для бронзової нагороди.

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Хто така Ярослава Магучіх? Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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