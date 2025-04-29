Букмекери оцінили шанси Усика і Дюбуа: хто буде фаворитом

Аналітики оцінили шанси боксерів у бою за всі пояси надважкої ваги.

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Українець залишається фаворитом / Колаж: Главред, фото: Instagram Queensberrypromotions

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Усик і Дюбуа проведуть реванш 19 липня на "Вемблі"

Бій стане об’єднавчим за всі титули у надважкій вазі

Українець залишається фаворитом з коефіцієнтом 1,20

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Після офіційного підтвердження реваншу між Олександром Усиком, чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO, та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа, букмекерські контори вже оприлюднили свої прогнози. Про це повідомляє Oboz.ua.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі", а фаворитом протистояння вважається непереможний українець Олександр Усик (23-0, 14 КО). Його суперник — британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО), чий шанс на перемогу аналітики оцінюють значно нижче.

Згідно з коефіцієнтами, шанси Усика на перемогу складають понад 83% – коефіцієнт 1,20. Успіх Дюбуа оцінено котируванням 4,33, тоді як нічийний результат має коефіцієнт 23,00.

"Цікаво, що ці показники зовсім несильно відрізняються від прогнозу на перше протистояння боксерів. Тоді перемога Усика була представлена індексом 1,10. А на Дюбуа давали 7,00", – зазначає Oboz.ua.

Нагадаємо, перший поєдинок між боксерами відбувся у серпні 2023 року у польському Вроцлаві, де Усик здобув перемогу нокаутом у дев’ятому раунді.

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Як раніше повідомляв Главред, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики.

Крім того, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

Згодом стало відомо, що українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

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Хто такий Олександр Усик? Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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