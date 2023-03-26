Програли Англії 2:0: збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро-2024

26 березня збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро 2024. Наша команда провела поєдинок на стадіоні "Уемблі" в Лондоні проти збірної Англії.
Сьогодні була дев'ята зустріч між Україною та Англією. У попередніх восьми у нашої команди 1 перемога, 2 нічиї та 5 поразок.
У відборах на євро Україна і Англія ще не перетиналися. А ось у фінальних турнірах ЧЄ зустрічалися двічі - обидва матчі виграли англійці.
Перший гол Україна пропустила на 37 хвилині. Сака справа виконує низову подачу на дальню стійку, а Кейн, виринувши з-за спини Олександра Караваєва, ударом в дотик потрапив у ворота Трубіна.
Другий гол довго чекати не довелося. На 40 хвилині здійснив потужний дальній удар Сака в дальню ліву дев'ятку з 20 метрів. М'яч знову опинився у воротах Трубіна.
З ким грає Україна у відборі на Євро-2024
Суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є:
- Італія,
- Англія,
- Північна Македонія,
- Мальта.
У фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.
Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плей-офф, куди потраплять 12 команд залежно від їх виступів у Лізі Націй-2022/23.
Коли пройде Євро 2023
Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року. Євро 2024 пройде з 14 червня по 14 липня, його прийматиме Німеччина.
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