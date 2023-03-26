Програли Англії 2:0: збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро-2024

Матч Англія-Україна завершився з рахунком 2:0.

Англія-Україна / Павло Кубанов УАФ

26 березня збірна України з футболу стартувала у відборі на Євро 2024. Наша команда провела поєдинок на стадіоні "Уемблі" в Лондоні проти збірної Англії.

Сьогодні була дев'ята зустріч між Україною та Англією. У попередніх восьми у нашої команди 1 перемога, 2 нічиї та 5 поразок.

У відборах на євро Україна і Англія ще не перетиналися. А ось у фінальних турнірах ЧЄ зустрічалися двічі - обидва матчі виграли англійці.

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Перший гол Україна пропустила на 37 хвилині. Сака справа виконує низову подачу на дальню стійку, а Кейн, виринувши з-за спини Олександра Караваєва, ударом в дотик потрапив у ворота Трубіна.

Англія-Україна / скріншот

Другий гол довго чекати не довелося. На 40 хвилині здійснив потужний дальній удар Сака в дальню ліву дев'ятку з 20 метрів. М'яч знову опинився у воротах Трубіна.

Англія-Україна / скріншот

З ким грає Україна у відборі на Євро-2024

Суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 є:

Італія,

Англія,

Північна Македонія,

Мальта.

Календар збірної України у відборі на Євро 2024 / t.me/zbirnaua/3699

У фінальну частину чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві кращі збірні з кожної групи.

Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плей-офф, куди потраплять 12 команд залежно від їх виступів у Лізі Націй-2022/23.

Коли пройде Євро 2023

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року. Євро 2024 пройде з 14 червня по 14 липня, його прийматиме Німеччина.

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