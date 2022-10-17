Росія влаштувала скандал на чемпіонаті Європи з боксу: українцям заборонили виходити з прапором

Божена Мельник, Умар Кремльов / скріншот , facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Українську спортсменку з Рівного Божену Мельник відсторонили від участі в чемпіонаті Європи з боксу через використання української символіки.

Молода спортсменка приїхала до Італії на свій перший чемпіонат. Дівчина розповідає, що все було добре і за планом, але під час першого виступу щось пішло не так.

"Перший день йде зважування. Я не виступала, але виступали деякі хлопці. Перший наш хлопець не виходить ринг. Повертається до нас в сльозах. Каже, що нашу команду дискваліфікували", - розповідає спортсменка, передає телеканал iTV.

Таке рішення Міжнародної боксерської федерації IBA. У 2020 році її очолив росіянин Умар Кремльов. У тому ж році Федерація заборонила українцям виступати під державним прапором, а використовувати нейтральний.

"Ми могли виступати, але під символікою IBA. Тобто на нагородженні не було б ні прапора, ні гімну. Головний тренер прийняв рішення, що раз така ситуація наша команда знімається, і ми поїхали додому", - говорить Божена.

До цих змагань боксери готувалися в умовах війни і за свій рахунок пів року, але на рідній Рівненщині вчинок спортсменів гідно оцінили.

"Її позиція правильна, тому що вона працює з командою. Це командна праця, і я думаю, вони матимуть результат. Головне - не здаватися, рухатися вперед і перемагати", - каже секретар Рівненської міськради.

Незважаючи на це, прапор України все ж з'явився на чемпіонаті Європи з боксу.

ІВА відреагувала на позицію українських спортсменів. Написали, що спорт поза політикою і дозволили брати участь у міжнародних змаганнях боксерам з Росії та Білорусії.

А українцям пообіцяли, що подібні інциденти більше не повторяться.

Міжнародна федерація боксу скасувала відсторонення боксерів з Росії та Білорусі

"Рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення і дозволити боксерам Росії і Білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним вступом в силу. IBA переконана, що політика не повинна впливати на спорт.

Тому для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови.

Варто відзначити, що IBA очолює Російський функціонер Умар Кремльов.

Напередодні саме Кремльов виступив із заявою, щоб всі спортивні федерації повернули росіян і білорусів на світову спортивну арену.

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