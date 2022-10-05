У Росії вже радіють: федерація боксу оскандалилася і скасувала санкції для росіян і білорусів

Бокс, Умар Кремльов / IBA

Міжнародна федерація боксу скасувала відсторонення боксерів з Росії та Білорусі.

"Рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення і дозволити боксерам Росії і Білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним вступом в силу. IBA переконана, що політика не повинна впливати на спорт.

Тому для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови. Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать державні гімни. Згідно з рішенням, технічні судді Росії і Білорусі також повернуться в змагання", - повідомила пресслужба організації.

Варто відзначити, що IBA очолює Російський функціонер Умар Кремльов.

Напередодні саме Кремльов виступив із заявою, щоб всі спортивні федерації повернули росіян і білорусів на світову спортивну арену.

У РФ радіють

Відомий прокремлівський російський коментатор Дмитро Губернієв заявив, що навряд чи інші Федерації повернуть спортсменів на світову арену.

"Президент Міжнародної асоціації боксу, а саме російський пан Кремльов продовжив свої повноваження. Тому було б дивно, якщо при російському керівнику федерації було б серйозне антиросійське лобі.

Треба тільки порадіти і привітати дане рішення. Дуже сподіваюся, що наші боксери будуть виступати з прапором, гімном. Але треба розуміти, що протидія буде велика і ситуація може змінюватися буквально кожен день. Навряд чи інші федерації зможуть допустити наших спортсменів на міжнародні змагання після того, як на змагання були допущені російські та білоруські боксери", - сказав Губернієв, передає Championat.com.

Ще один російський спортсмен, який підтримав політику Путіна і війну в Україні, фігурист Євген Плющенко дуже зрадів такій новині.

"Чудова новина, що бокс допустили до змагань на міжнародній арені, тим більше з нашим прапором і гімном. Якщо боксерів допустили - значить, повинні допустити й інші види спорту. Зараз ми будемо із задоволенням цього чекати. Відмінна новина", - сказав Плющенко.

Зазначимо, після масштабного вторгнення військ Росії, 24 лютого, в Україну російський спорт почав занурюватися в повну ізоляцію. Практично не залишилося світових федерацій, які не виключили росіян зі своїх змагань.

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