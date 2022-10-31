Зібрався і поїхав: знаменитий російський спортсмен відмовився виступати за рідну Росію через війну

Росія / pixabay, РИА новости

Відомий російський спортсмен і дворазовий чемпіон зимової Універсіади 2017 року росіянин Валерій Гонтар розповів, що зіткнувся з великою хвилею негативних коментарів через новини, де він нібито прийняв громадянство України.

28-річний лижний гонщик заявив, що покинув РФ і буде виступати за іншу країну.

"Мене за це вичитують, принижують, ображають. Аж до погроз розправи. Куди пишуть ці повідомлення? Деякі з них пишуть на телефон. Не знаю, звідки у них мій номер. Здивований, що вам не дали його, але якісь загадкові люди писали, що на кіл мене посадять. Звідки стільки негативу, Я зрозуміти не можу", – заявив Гонтар в інтерв'ю росЗМІ.

Лижник, який останнім часом живе в Австрії, додав, що переорієнтувався на європейські країни і робить все можливе, щоб залишитися тут.

"У Росії виступати не буду. Чому не кажу, яка саме держава? Хочу зберегти певну конфіденційність, поки не готовий робити гучних заяв. Ні, не Україна. Швидше за все, люди відправили мене туди, тому що у мене українське прізвище", – зазначив спортсмен, який не зовсім радий війні, яку розв'язав Путін.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав повістку в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат. Спортсмен в паніці запитав, що йому робити.

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