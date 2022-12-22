"Без нас неправильно": легендарний спортсмен з Росії в істериці через відсторонення росіян

Росіянин цинічно заявив, що змагання без представників Росії неповноцінні.

Владислав Третяк / pixabay, Чемпіонат. com

Знаменитий російський хокеїст Владислав Третяк влаштував істерику через недопуск спортсменів з країни-агресора до Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.

Він заявив, що змагання без представників Росії неповноцінні, а також звинуватив різні Федерації в тому, що вони несправедливо ламають кар'єри атлетам.

Президент Федерації хокею Росії (ФХР) і фанат диктатора Володимира Путіна заявив в інтерв'ю пропагандистському телеканалу Матч ТВ, що вважає таке рішення неправильним, що росіян не допускають до великих турнірів, при цьому промовчавши про вбивства українців армією РФ.

"Я вважаю, що Олімпіади, чемпіонати світу з хокею та інших видів спорту без росіян є неповноцінними. Багато спортсменів світу хочуть змагатися з найсильнішими. А наші атлети - одні з провідних на планеті і в зимових, і в літніх видах спорту. Людина з п'яти років прагне до того, щоб стати олімпійським чемпіоном. Він хоче стати заслуженим майстром спорту, присвячує цій справі все життя. І це несправедливо, коли його обмежують у змаганнях. Подивіться на наших хлопчаків в хокеї - зараз молодіжний чемпіонат світу проходить без нас. Це ж неправильно!",- нервово обурився триразовий олімпійський чемпіон.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав порядок денний в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат. Спортсмен в паніці запитав, що їм робити.

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