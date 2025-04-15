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Реванш Усик – Дюбуа наближається: названа дата поєдинку

Руслан Іваненко
15 квітня 2025, 16:17
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Організатори погоджують контракт на бій Усика і Дюбуа.
Усик, бокс
Поєдинок Усик Дюбуа стане другим очним протистоянням боксерів у кар'єрі / колаж: Главред, фото: УНІАН, wikipedia

Коротко:

  • Усик і Дюбуа готуються до бою за абсолютне чемпіонство
  • Британець твердо налаштований зустрітися саме з Усиком

Український боксер Олександр Усик (23-0, 14 КО) та британець Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) близькі до підписання контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Про це повідомляє видання The Ring.

Поєдинок планують провести 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Якщо угода буде підписана, це стане першим виступом Усика на легендарній арені у межах його професійної кар'єри. Зустріч стане дебютною для обох боксерів у 2025 році та другою очною дуеллю в їхній історії.

відео дня

"Переговори між командами боксерів і санкціонуючими органами перебувають на фінальній стадії. Офіційне оголошення бою очікується найближчим часом", – зазначає The Ring.

Що відомо про боксерів

Олександр Усик наразі володіє чемпіонськими поясами за версіями WBC, WBO, WBA та IBO, тоді як Даніель Дюбуа є чинним чемпіоном за версією IBF. Водночас навколо титулу Дюбуа виникли певні труднощі — він може бути позбавлений пояса, якщо не погодиться на захист титулу проти Дерека Чісори (36-13, 23 КО). Незважаючи на це, британець рішуче налаштований провести бій саме з Усиком.

Олександр Усик
Олександр Усик / інфографіка: Главред

Перший поєдинок між боксерами відбувся у 2023 році, тоді Усик переміг технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Той бій не обійшовся без суперечливих моментів — у п’ятому раунді Дюбуа завдав удару нижче пояса, після чого українець потребував часу для відновлення.

Інші новини українського спорту:

Як раніше повідомляв Главред, юний український спортсмен Євген Мельник виборов бронзову нагороду на престижному турнірі з карате в іспанській Гвадалахарі. Це перший міжнародний успіх для Євгена, який виступав у категорії до 45 кг серед юнаків 12–13 років. Про це повідомляєУкраїнська федерація карате.

Згодом стало відомо, що українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

Раніше також українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у рамках 1/8 Australian Open над російською суперницею, що виступала під нейтральним прапором, Веронікою Кудерметовою.

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Хто такий Даніель Дюбуа?

Денієл Дюбуа народився 6 вересня 1997 року — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA (Regular) (2021—2023), "тимчасовий", а потім повноцінний чемпіон світу за версією IBF (2024) у важкій вазі. Має молодшу сестру Керолайн, яка теж займається боксом. Wikipedia.

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