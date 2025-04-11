Москва в гніві: юний українець відмовився тиснути руку російському спортсмену

Коротко:
- Євген Мельник став бронзовим призером турніру в Іспанії
- УФК підтримала вчинок, ФКР — звинуватила у порушенні правил
Юний український спортсмен Євген Мельник виборов бронзову нагороду на престижному турнірі з карате в іспанській Гвадалахарі. Це перший міжнародний успіх для Євгена, який виступав у категорії до 45 кг серед юнаків 12–13 років. Про це повідомляєУкраїнська федерація карате.
Під час церемонії нагородження Мельник відмовився тиснути руку та фотографуватися з представником Росії, який виступав під нейтральним прапором. Згодом він узагалі залишив п’єдестал.
"У нас війна, діє воєнний стан. Це було б неправильно з мого боку фотографуватися з росіянином. Мій батько служив у ЗСУ, зараз батьки моїх друзів теж на фронті. І коли я бачу, як росіяни – наші, так би мовити, вороги – виступають десь в Іспанії чи Хорватії, виграють медалі, мені гидко на них дивитися", – зізнався Євген.
Обурення росіян
Про те Федерація карате Росії обурилася вчинком 13-річного українця Євгена Мельника, який відмовився від фото та рукостискання із суперником із РФ на турнірі в Іспанії. У країні-агресорці цинічно звинуватили нашого співвітчизника у "порушенні спортивних принципів".
"Федерація не брала офіційної участі у цьому етапі турніру, тому там не було наших тренерів та спеціалістів. Але ситуація нам відома. На жаль, це вже склалася практика з боку українських каратистів, які, порушуючи спортивні принципи, у тому числі не роблять спільні фото на п'єдесталі за участю наших спортсменів. Для нас нічого нового. При цьому російські каратисти суворо дотримуються міжнародних правил", – заявили у ФКР.
Подяка спортсмену
Натомість в Українській федерації карате привітали Євгена з першим міжнародним досягненням і подякували йому за принципову позицію. Також організація висловила вдячність батькам юного спортсмена, його тренерам і клубу за підтримку та виховання майбутнього чемпіона.
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Що таке Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту?
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту — утворений 29 серпня 2019 у Верховній Раді України IX скликання. У складі комітету 7 депутатів, голова Комітету — Кожем'якін Андрій Анатолійович. Предметом відання Комітету є: державна молодіжна політика; національно-патріотичне виховання; фізична культура та масовий спорт; спорт вищих досягнень та спортивна діяльність; регулювання використання коштів на розвиток спорту, отриманих від лотерей, пише Вікіпедія.
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