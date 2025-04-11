Москва в гніві: юний українець відмовився тиснути руку російському спортсмену

Росія обурилася вчинком українця на міжнародному турнірі

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Росія розкритикувала юного українського спортсмена / колаж: Главред, фото: скріншот відео youtube.com

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Євген Мельник став бронзовим призером турніру в Іспанії

УФК підтримала вчинок, ФКР — звинуватила у порушенні правил

Юний український спортсмен Євген Мельник виборов бронзову нагороду на престижному турнірі з карате в іспанській Гвадалахарі. Це перший міжнародний успіх для Євгена, який виступав у категорії до 45 кг серед юнаків 12–13 років. Про це повідомляєУкраїнська федерація карате.

Під час церемонії нагородження Мельник відмовився тиснути руку та фотографуватися з представником Росії, який виступав під нейтральним прапором. Згодом він узагалі залишив п’єдестал.

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"У нас війна, діє воєнний стан. Це було б неправильно з мого боку фотографуватися з росіянином. Мій батько служив у ЗСУ, зараз батьки моїх друзів теж на фронті. І коли я бачу, як росіяни – наші, так би мовити, вороги – виступають десь в Іспанії чи Хорватії, виграють медалі, мені гидко на них дивитися", – зізнався Євген.

Обурення росіян

Про те Федерація карате Росії обурилася вчинком 13-річного українця Євгена Мельника, який відмовився від фото та рукостискання із суперником із РФ на турнірі в Іспанії. У країні-агресорці цинічно звинуватили нашого співвітчизника у "порушенні спортивних принципів".

"Федерація не брала офіційної участі у цьому етапі турніру, тому там не було наших тренерів та спеціалістів. Але ситуація нам відома. На жаль, це вже склалася практика з боку українських каратистів, які, порушуючи спортивні принципи, у тому числі не роблять спільні фото на п'єдесталі за участю наших спортсменів. Для нас нічого нового. При цьому російські каратисти суворо дотримуються міжнародних правил", – заявили у ФКР.

Подяка спортсмену

Натомість в Українській федерації карате привітали Євгена з першим міжнародним досягненням і подякували йому за принципову позицію. Також організація висловила вдячність батькам юного спортсмена, його тренерам і клубу за підтримку та виховання майбутнього чемпіона.

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