Розгромила росіянку: Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025

Українська спортсменка відмовилась від будь-яких контактів з росіянкою, попри те, що та виступала, як "нейтральна".

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У чвертьфіналі українку чекає гра з американською тенісисткою / Колаж: Главред, фото: twitter.com/australianopen, скріншот з відео

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Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open

Під час поєдинку українка перемогла росіянку Вероніку Кудерметову

Еліна Світоліна назвала секрет своєї перемоги

У ніч на 20 січня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у рамках 1/8 Australian Open над російською суперницею, що виступала під нейтральним прапором, Веронікою Кудерметовою.

У першому сеті Світоліна відігралася з рахунку 1:4, вигравши п'ять поспіль геймів, що транслював Eurosport Tennis. Українка подала 5 подач на виліт при 3 подвійних помилках. Зрештою їй вдалося реалізувати 5 із 9 брейкпойнтів. Поєдинок тривав 80 хвилин.

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Стало зрозуміло, що у спортсменки із країни-агресорки Росії не було шансів нав'язати боротьбу Світоліній і манч закінчився із рахунком Еліна Світоліна - Вероніка Кудерметова - 2:0 (6:4, 6:1). Українка провела вже третій поєдинок із цією суперницею і нарешті здобула перемогу над нею.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео перемоги Світоліної над Кудерметовою:

Варто зазначити, що як і до, так і після матчу українка відмовилась від спільного фото та рукостискання із Кудерметовою, чим вкотре продемонструвала свою позицію щодо війни в Україні.

Українська спортсменка встигла прокоментувати Australian Open TV свою перемогу над росіянкою та розповіла, що саме їй допомогло досягти такого результату.

"Я просто намагалася боротися, знаєте, проявити цей бойовий дух. Це єдине, що можна зробити, коли щось іде не так. Просто зібратися, опустити голову й працювати далі. І моя команда дуже допомогла мені залишитися в колії. Я дуже рада, що змогла повернутися в матч, а потім виграти у двох сетах", – сказала вона.

Тепер Світоліну чекає гра у 1/4 турніру з американською тенісисткою Медісон Кіз, яка відбудеться вже завтра, 21 січня.

Успіхи Світоліної у спорті - останні новини

Раніше, як писав Главред, ще під час першого матчу, українка Еліна Світоліна здобула перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024, що проходила у Франції.

Напередодні, Світоліна всього через два місяці після повернення на корт з декрету дійшла до чвертьфіналу "Ролан Гаррос", здолавши в 1/8 перший номер Росії Дарину Касаткіну.

Нагадаємо, що у 2021 році українська тенісистка потрапила до чвертьфіналу US Open, обігравши екс-першу ракетку світу Симону Халеп в 1/8 фіналу турніру "Великого шолома".

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Хто така Еліна Світоліна? Еліна Світоліна - українська тенісистка; бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 у Токіо в одиночному розряді; переможниця 19 турнірів WTA (з них 17 в одиночному розряді); переможниця одного Підсумкового турніру в одиночному розряді (Фінал туру WTA-2018); колишня третя ракетка світу в одиночному розряді, повідомляє "Вікіпедія".

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