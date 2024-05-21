Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

Кремлівський диктатор Володимир Путін укотре лицемірно розкритикував міжнародні спортивні організації.

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Диктатор РФ Володимир Путін видав нову пропаганду - з приводу спорту / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Диктатор країни-агресора РФ Володимир Путін знову в безсилій злобі в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ розкритикував міжнародні спортивні організації.

"Сьогоднішні міжнародні спортивні чиновники порушують принципи олімпійської хартії самі, вони політизують спорт, що абсолютно неприпустимо. Цей рух перетворився просто на комерційну корпорацію. Усе побудовано на отриманні грошей від спонсорів, від великих інформаційних компаній за трансляцію. Це ціле підприємство з отримання прибутку від спортивних змагань. Усе-таки принцип олімпізму в іншому, у гуманітарних засадах", - сказав Путін.

Особливо цинічно виглядали його заяви на тлі того, що в самій Росії спорт давно і комерціалізовано, і спонсорується безпосередньо з держбюджету.

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У коментарях користувачі Мережі почали насміхатися над диктатором.

"А ви кажете, що в країні нічого не змінюється. Ось новий президент Росії категорично не згоден з політизацією спорту під керівництвом попереднього президента Росії", "Їхній бездуховний спорт: політика і комерція. Наш православний: аполітичний і без корпорацій. Все правильно?", "Та чи інша справа в Росії, все на самоокупності. Або якщо спонсорують, то виключно добровільно", - глумливо написали вони.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

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