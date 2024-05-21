УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

Дмитро Відоменко
21 травня 2024, 22:32
135
Кремлівський диктатор Володимир Путін укотре лицемірно розкритикував міжнародні спортивні організації.
Путін, Росія
Диктатор РФ Володимир Путін видав нову пропаганду - з приводу спорту / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Диктатор країни-агресора РФ Володимир Путін знову в безсилій злобі в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ розкритикував міжнародні спортивні організації.

"Сьогоднішні міжнародні спортивні чиновники порушують принципи олімпійської хартії самі, вони політизують спорт, що абсолютно неприпустимо. Цей рух перетворився просто на комерційну корпорацію. Усе побудовано на отриманні грошей від спонсорів, від великих інформаційних компаній за трансляцію. Це ціле підприємство з отримання прибутку від спортивних змагань. Усе-таки принцип олімпізму в іншому, у гуманітарних засадах", - сказав Путін.

Особливо цинічно виглядали його заяви на тлі того, що в самій Росії спорт давно і комерціалізовано, і спонсорується безпосередньо з держбюджету.

відео дня

У коментарях користувачі Мережі почали насміхатися над диктатором.

"А ви кажете, що в країні нічого не змінюється. Ось новий президент Росії категорично не згоден з політизацією спорту під керівництвом попереднього президента Росії", "Їхній бездуховний спорт: політика і комерція. Наш православний: аполітичний і без корпорацій. Все правильно?", "Та чи інша справа в Росії, все на самоокупності. Або якщо спонсорують, то виключно добровільно", - глумливо написали вони.

1235
1235
1235

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Олімпіада-2024
Реклама

Головне за день

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

22:53 Україна
РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

22:38 Україна
"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

21:57 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина 23768

Крістіна Орбакайте публічно звернулася до Нікіти Преснякова - причина

Гороскоп на завтра 22 травня: Ракам - цікава можливість, у Стрільців - зашкалює удача 16557

Гороскоп на завтра 22 травня: Ракам - цікава можливість, у Стрільців - зашкалює удача

Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі 16114

Україна готується до мирних переговорів із РФ: майор ЗСУ розкрив деталі

Забрала дітей і поїхала: Альбіна Джанабаєва живе без Валерія Меладзе 13162

Забрала дітей і поїхала: Альбіна Джанабаєва живе без Валерія Меладзе

Останні новини

22:53

"Це теплова пастка": полковник розповів про складнощі на фронті

22:43

"Їдь в Ізраїль і там давай концерт": росіяни накинулися на Максима Галкіна

22:38

РФ зібрала 10 тисяч ракет для обстрілів: Зеленський розповів, як цьому протидіяти

22:32

Путін лицемірно рознився через "порушення принципів" у спорті

21:57

"Не випустив жодної ракети": в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
21:54

Вдала розвідка спецзагону ЗСУ: пів дивізіону ППО РФ рознесли на трухляву – деталі

21:49

Куди зникла Софія Ротару: рідна сестра "злила" артистку

21:19

Ховає очі за окулярами: Ліза Ющенко відпочила в Москві на світській вечірці

20:54

Графіки відключення електроенергії: у які години в українців точно буде світло

Реклама
20:50

Інтернет більше зникати не буде: як зробити, щоб роутер працював без світлаВідео

20:49

"У чому проблема?": Зеленський "наїхав" на НАТО через відмову збивати ракети РФ

20:27

Як зробити світло, якщо немає електрики: що зробити, щоб урятувати житло від непроглядної темряви

20:00

Україну "розсмажить" майже до +30: де очікувати штормовий вітер та грозові дощі

19:48

"Путін ірраціональний": Зеленський висловився щодо ймовірності ядерного удару РФ

19:32

Влупили посеред ночі: у Генштабі підтвердили удар по російському кораблю "Циклон"

19:26

Знайти сову за 10 секунд зможе лише найуважніший: складна оптична ілюзія

19:10

Розпочалася кампанія з примусу України принизливо запросити миру в ПутінаПогляд

19:09

Дуже небезпечний напрямок: РФ обрала нову ціль для наступу - полковник ЗСУВідео

19:07

Не через ліжко впливових чоловіків: Слава Дьомін прокоментував свій успіх на ТБ

18:54

Удари по цілях на території РФ: Кулеба зробив заяву про завершення війни

Реклама
18:38

Коли обприскувати огірки і помідори борною кислотою: дешевий засіб допоможе врожаю

18:31

Чоловік знайшов у стелі "старовинні артефакти": список предметів вразив багатьох

18:26

Для чого мити полуницю з содою: секрет, який має знати кожен

18:12

Логічний тест "Знайдіть зайве" - мало хто може набрати більше 7 балів

17:45

РФ вибрала три цілі: Світан розкрив плани окупантів на Харківщині

17:43

Командував армією на Запоріжжі та критикував Міноборони: в РФ "закрили" топ-генерала - ЗМІ

17:24

Захід боїться: Зеленський прямо сказав, чому Польща не допомагає збивати ракети РФВідео

17:06

Зірка "Надприродного" приїхав до Києва і порадував фанатів душевними фото

17:02

"5 років ще не закінчилися": Зеленський зробив заяву щодо термінів президенства

16:48

Зеленський жорстко припечатав Путіна: він помре, а з Кремля винесуть вперед ногами

16:45

Цілий рік будуть одні біди: які заборони не можна порушувати 22 травня

16:32

Мають лише 30 днів: Кабмін ухвалив рішення щодо обліку чоловіків за кордоном

16:30

Вагітна четвертим дружина 64-річного Тігіпка розкрила стать майбутньої дитиниВідео

16:20

Ситуація може погіршитись: скільки триватиме наступ РФ на Харківщині - прогнозВідео

16:15

Церковне свято 22 травня: що заборонено робити на мученика Василіска

16:02

Як зварити мед із кульбаб: способи зробити смачні ласощі

15:52

Загроза штурму на Сумщині: в ДПСУ назвали ймовірний напрямок російської атаки

15:43

1+1 media та співак MONATIK здійснили мрію хлопця, тато та дідусь якого загинули під час окупації Маріуполя

15:31

Кількість боїв зменшується: в ЗСУ розповіли про тактику ворога у Вовчанську

15:03

Вдарить +28 градусів: стала відома дата сильного потепління

Реклама
15:00

Рідні точно не пропустять такий обід: простий рецепт огірочникаВідео

14:52

Не тільки хек: три види риб, які завжди продають без голови

14:40

Безконтактний спосіб: як очистити мікрохвильовку за 3 хвилини

14:35

ЄС схвалив рішення передати Україні доходи від заморожених активів РФ: куди спрямують кошти

14:20

Заморожування війни обернеться проти України: Розумний описав невтішний сценарій

14:05

Тіна Кароль хоче повернутися на Євробачення: "Я знаю, що я можу"Відео

13:50

Як нам повернутися додому, коли ми самі: рецензія на фільм "Відблиск"

13:43

"Це буде сенсація": як Україна "рознесе" РФ і здобуде перемогу - прогноз

13:20

Поповнять сили за тиждень: Світан розповів, чи готує ворог наступ на Суми

13:17

Військовим не потрібно встановлювати "Резерв+": у Міноборони зробили заяву

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти