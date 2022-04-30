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"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменів

30 квітня 2022, 23:14

Глава Європейського футбольного союзу став на захист російських спортсменів.

Чеферін, УЄФА, президент
Чеферін УЄФА / Reuters

Президент УЄФА Александер Чеферін, коментуючи наслідки війни в Україні для спортсменів і клубів з Росії, заявив, що його не влаштовує той факт, що російські спортсмени страждають.

Глава європейського футбольного союзу став на захист росіян в інтерв'ю словенському виданню Вечір.

"Важливо відзначити, що це не війна проти російських спортсменів і російського народу. Хоча це не їхня боротьба, вони страждають від наслідків. Незабаром УЄФА вирішить, чи зможуть російські клуби брати участь в єврокубках", – заявив глава Союзу.

Одним з наслідків санкцій для Росії стало позбавлення країни фіналу Ліги чемпіонів. Замість Санкт-Петербурга матч за звання чемпіона ЛЧ буде зіграний в Парижі на стадіоні "Сен-Дені".

"Нам нелегко, тому що всі спортивні рішення приймалися на рівні влади. Ми підтримуємо коректні відносини з Росією, на нас не чинився тиск для перенесення фіналу", – сказав Чеферін.

"Мені не подобається дешевий політичний тиск, мені не подобається, коли кричать на "Газпром", але все одно купують його газ. Це лицемірство", - додав президент УЄФА.

Чеферін також заявив, що УЄФА багато втратив через припинення співпраці з Газпромом.

"Ми втратили близько 100 000 000 євро. Це багато, але в складній ситуації не можна рекламувати "Газпром" поруч з полем Ліги чемпіонів під час кровопролитної війни на Україні", - сказав словенець.

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футбол війна в Україні УЕФА
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