"Вони не винні": екстренер збірної України зашкварився захистом спортсменів РФ

Рауль Рианчо / ФФУ

Відомий іспанський футбольний фахівець Рауль Ріанчо, що входив до тренерського штабу збірної України, київського Динамо, а також очолював московський Спартак, зробив скандальну заяву з приводу бану для спортсменів РФ.

Він вважає, що спортсмени країни-агресора не винні і назвав несправедливими санкції проти російських спортивних союзів. В інтерв'ю росЗМІ він сказав, що санкції заганяють російський спорт в ізоляцію.

При цьому один з колишніх тренерів збірної України зазначив, що спортсмени країни-агресора нібито не несуть відповідальності за війну, розв'язану РФ проти України.

"Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в цю неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні", – сказав Ріанчо.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

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