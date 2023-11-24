"Ненавиджу цю країну": українська гімнастка зганьбилася скандальним постом про Польщу

Українська федерація гімнастики оголосила дисциплінарне провадження щодо Влади Нікольченко.

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Влада Нікольченко / Колаж: Главред, Фото: Instagram / nikolchenko_vlada

Українську спортсменку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики після образливих висловлювань у соцмережах на адресу Польщі.

Зокрема, Нікольченко опублікувала сторіз в Instagram, в якому гнівно висловилася на адресу Польщі та її жителів, повідомляє Громадське.

"Зіпсували настрій вранці. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", — написала гімнастка, додавши геолокацію варшавського аеропорту.

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На її повідомлення звернув увагу колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Петро Дець, який обурився висловлюванням української гімнастки. У свою чергу, українська федерація гімнастики оголосила дисциплінарне провадження.

Дець також повідомив, що після інциденту розмовляв з віце-президентом Української федерації художньої гімнастики Іриною Блохіною. За його словами, Блохіна вибачилася перед польським народом.

"Представники української федерації, включаючи Ірину, безумовно, "шоковані і не мають слів" через цю ситуацію. Зараз готується офіційний лист з вибаченнями перед польською федерацією", - зазначив він.

Також вибачилася сама Нікольченко. Гімнастка пояснила, що у неї був психологічний зрив на тлі війни в Україні. "Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це особисто. Це говорила не я, а емоції в мені", - написала спортсменка.

/ Instagram/nikolchenko_vlada

Відзначається, що в листопаді Нікольченко взяла участь в турнірі з художньої гімнастики "Варшавська осінь-2023", де завоювала "золото" в багатоборстві, а також провела майстер-клас.

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