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Рятував пораненого командира: окупанти смертельно поранили відомого спортсмена

Аліна Дембіцька
23 червня 2023, 22:12 оновлено 23 червня, 22:19
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Після початку повномасштабного російського вторгнення воїн захищав Миколаїв і Миколаївську область у складі 123-ої бригади територіальної оборони.
загиблий захисник
Окупанти смертельно поранили відомого спортсмена / Колаж: Главред, фото: instagram/slushenkoalex

У тяжкій боротьбі за свободу та незалежність нашої країни загинув відомий спортсмен та тренер Олексій Слющенко. Герой намагався врятувати пораненого командира, проте й сам отримав поранення, яке виявилось несумісним з життям.

Як повідомляє місцеве видання "НикВести", Олексій був багаторазовим чемпіоном України з пауерліфтингу. Крім того, він отримав титул чемпіона світу у 2012 році на змаганнях, які проходили у Празі. У 2018 році Олексій Слющенко отримав звання чемпіона України з бодібілдингу. Також він працював тренером у спортклубах Миколаєва.

Після початку повномасштабного російського вторгнення воїн захищав Миколаїв і Миколаївську область у складі 123-ої бригади територіальної оборони.

відео дня

На початку березня 2022 року Слющенко разом з бійцями територіальної оборони брав активну участь в обороні аеродрому "Кульбакине". Також підрозділи 123-ої бригади брали участь у визволенні Баштанки та спільно з іншими підрозділами сил оборони України в боях на Херсонщині.

Як розповів військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, 5 червня розвідник Олексій Слющенко був смертельно поранений під час порятунку командира. Військова операція відбувалася на дніпровських островах поблизу Херсона. У захисника залишилася дружина та маленька донька.

Сестра загиблого українського спортсмена поширює петицію за надання звання "Героя України" воїнові.

Нагадаємо, у боях за Україну в Донецькій області загинув військовослужбовець 72 ОМБр Владислав Гречкосій. Свій останній бій воїн прийняв на Вугледарському напрямку. У нього залишилася дружина та півторарічний син.

Також повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув житель Закарпатської області Андрій Сорохманюк. Йому було всього 27 років. Захисник України прийняв свій останній бій в населеному пункті Іванівське Донецької області.

Окрім того, у боях на Донеччині загинув 33-річний житель селища Затишшя Одеської області Олександр Сергійович Чайковський. Боєць захищав рідну країну від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Вдома у героя лишилися матір, брат, троє сестер, дружина та троє малолітніх дітей.

Більше новин про загиблих захисників:

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