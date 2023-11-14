Український спортсмен утік від мобілізації у ЄС та зробив цинічну заяву

Український спортсмен, член національної команди з вуличної риболовлі Артур Білан не захотів повертатися до України після чемпіонату світу в Італії через мобілізацію. При цьому Білан залишив капітану своєї команди Данилу Лясову сповнене цинізму повідомлення.
Про втечу Білана у соцмережі повідомив сам Лясов. Також капітан команди зауважив, що Білан невдало виступив на ЧС і зробив "важке рішення", поки усі спали і відпочивали перед дорогою додому.
Спілкуючись з Лясовим, Білан зазначив, що у нього вже дві повістки, але він не хоче іти "на утилізацію". Також спортсмен виправдовувався, що таким чином нібито піклується про свою дружину і дитину.
Втечу з Батьківщини Білан назвав "важким рішенням".
"Це спільне сімейне рішення. Дружина не хоче жити у постійному стресі й у нас маленька дитина, якій треба йти у садок і школу і не чути звуків вибухів. Звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну чи утилізацію. А це так! У мене вже дві повістки, можливостей вирішити питання у нас немає. А ми хочемо жити! Тим паче ми з братом не бачимося і можемо не побачитися. Це важко", - написав Білан у приватному листуванні з капітаном команди.
При цьому спортсмен додав, що відшкодує витрати на поїздку, і попрощався з Лясовим.
Мобілізація в Україні
Воєнний стан та загальна мобілізація на території України продовжені до 15 листопада 2023 року.
Чоловіки, які переїжджають до інших регіонів і змінюють своє місце проживання, повинні звернутися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) там, куди вони приїхали, і стати на військовий облік. За кордоном їм слід звернутися до консульської установи. Зробити це потрібно протягом 7 днів.
Крім чоловіків, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю.
Мобілізувати можуть громадян, які придатні до несення військової служби в ЗСУ і не мають права на отримання відстрочки.
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