Український спортсмен утік від мобілізації у ЄС та зробив цинічну заяву

"Важке рішення" Білан ухвалив після невдалого виступу команди на ЧС в Італії.

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Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/artur_bilan

Український спортсмен, член національної команди з вуличної риболовлі Артур Білан не захотів повертатися до України після чемпіонату світу в Італії через мобілізацію. При цьому Білан залишив капітану своєї команди Данилу Лясову сповнене цинізму повідомлення.

Про втечу Білана у соцмережі повідомив сам Лясов. Також капітан команди зауважив, що Білан невдало виступив на ЧС і зробив "важке рішення", поки усі спали і відпочивали перед дорогою додому.

Спілкуючись з Лясовим, Білан зазначив, що у нього вже дві повістки, але він не хоче іти "на утилізацію". Також спортсмен виправдовувався, що таким чином нібито піклується про свою дружину і дитину.

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Втечу з Батьківщини Білан назвав "важким рішенням".

"Це спільне сімейне рішення. Дружина не хоче жити у постійному стресі й у нас маленька дитина, якій треба йти у садок і школу і не чути звуків вибухів. Звісно, дружина не хоче, щоб я потрапив на війну чи утилізацію. А це так! У мене вже дві повістки, можливостей вирішити питання у нас немає. А ми хочемо жити! Тим паче ми з братом не бачимося і можемо не побачитися. Це важко", - написав Білан у приватному листуванні з капітаном команди.

При цьому спортсмен додав, що відшкодує витрати на поїздку, і попрощався з Лясовим.

Воєнний стан та загальна мобілізація на території України продовжені до 15 листопада 2023 року.

Чоловіки, які переїжджають до інших регіонів і змінюють своє місце проживання, повинні звернутися до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК СП) там, куди вони приїхали, і стати на військовий облік. За кордоном їм слід звернутися до консульської установи. Зробити це потрібно протягом 7 днів.

Крім чоловіків, на військовий облік повинні стати жінки, які працюють за медичною спеціальністю.

Мобілізувати можуть громадян, які придатні до несення військової служби в ЗСУ і не мають права на отримання відстрочки.

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