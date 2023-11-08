У Польщі скасували всі концерти 'Пошлой Молли'

Артист зробив огидну заяву щодо польської мови.

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"Вульгарна Моллі" не виступатиме в Польщі / Колаж Главред, фото Instagram / dropbelt

У Польщі скасували концерти українського гурту"Вульгарна Моллі", через вчинок соліста групи.

Кирило Тимошенко (він же блідий) - уродженець Харкова, потрапив у мовний скандал. Приїхавши на гастролі до Польщі він не придумав нічого кращого, як спробувати на камеру максимально грубо образити поляків і польську мову.

На своїй сторінці в Instagram, він також опублікував пост, де пояснив, чому ж в Польщі вирішили скасувати концерти групи.

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"Думаю, ви вже знаєте, про що зараз піде мова. Усвідомлюю, що ця сатира була вкрай невдалою і образила багатьох людей. Концерти в Польщі скасовуються. Слухачі, які придбали квитки, мені дуже шкода, що я підвів вас", - написав артист.

Раніше артист зробив огидну заяву. Зокрема, він видав, що його дратує Польська мова і потрібно говорити "нормальною" - російською.

"Знаєте що мене дратує в Польщі? Мене дратує Польська мова. Я не розумію, навіщо говорити на цьому [мерзенному - Главред] мовою, коли є російська мова. Просто вивчіть російську і розмовляйте нормальною мовою. Я не розумію. Ще є ж Російська імперія, просто вступите в неї, як раніше, і говоріть на нормальній мові, [ідіоти - Главред]", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, пару років тому Кирило блідий влаштував дебош після виступу в КЗ "Олімп" в Геленджику (країна-агресор РФ) потрапив до лікарні, а потім був затриманий місцевою поліцією на 48 годин.

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