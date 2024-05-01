"Набийте їм морду": Лукашенко закликав білоруських спортсменів до насильства на Олімпіаді

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко видав цілу серію пропагандистських тез з приводу участі спортсменів у паризькій Олімпіаді-2024. Поплічник російського диктатора Володимира Путіна прямо закликав у коментарі пропагандистським ЗМІ білоруських спортсменів "набивати морди" суперникам.
Річ у тім, що білоруси виступатимуть у Парижі в нейтральному статусі - без національної символіки та будь-яких схожих символів. І то тільки в тому разі, якщо пройдуть ретельну перевірку комісії на свою непричетність до армії та запевнять, що не підтримують військову агресію РФ проти України.
"Це справа спортсмена. Якщо він вирішить брати участь в Олімпіаді, він ще злішим буде. Ви ж розумієте, настрій і агресивність у спорті важливе має значення. Але якщо вже ти відібрався і їдеш туди в нейтральному статусі, набий їм морду, покажи їм, що ти справжній білорус. Ми все одно будемо розуміти, що ти білорус, і коли ти вийдеш переможцем - це для нас хороша тема, щоб ми їм ще й політично морду набили", - без тіні сумніву видав в ефір Лукашенко.
Літні Олімпійські ігри 2024
Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.
Допуск РФ до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.
Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорили Вяльбе.
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